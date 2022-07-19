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ESKİŞEHİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TEI’yi ziyaret etti

Eskişehir ziyaretinde TEI’de incelemelerde bulunan Dönmez’e TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI’nin özgün motor projeleri, uluslararası motor parça ve modül üretim kabiliyetleri, bakım, onarım çalışmaları ve test altyapıları hakkında bilgi verdi.

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Haber Merkezi İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TEI’yi ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TEI’yi ziyaret etti

Eskişehir’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TEI’yi ziyaret ederken, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve beraberindeki heyet de ona eşlik etti.

İHA

Fatih Dönmez, bilgilendirmenin ardından TEI’nin özgün motor projelerini, faaliyet alanlarındaki çalışmalarını ve başarılarını gösteren sergi alanını gezerek TEI Anı Defterini imzaladı. TEI’nin yeni özgün motor projesi TEI-TF6000 hakkında da bilgi alan Dönmez, ardından TEI-PD170 ve TEI-TS1400 motor projelerinin testlerine katıldı.

TEI-TS1400 Millî motorun testlerinin gerçekleştirildiği, TEI’deki ekip tarafından oluşturulan millî bremzeyi de yerinde inceleyen Dönmez’e TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI-TS1400 Turboşaft Motoru deseniyle işlenen hat sanatı eserini ziyaretin anısına takdim etti.

Bakan Dönmez ziyaretin ardından, “Başarılarıyla göğsümüzü kabartan ve bu başarıların altında imzası bulunan başta TEI Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Akşit olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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