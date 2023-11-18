Engin’in naylon faturadan haberi var: Mali müşavir itirafçı oldu

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti gündemden düşmüyor. Soruşturma ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polatların şirket avukatı ve mali müşaviri olan Ahmet Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip savcıya ifade verdi. İtirafçı olan Gün, şirkette neler yaşandığını anlattı. 3-4 yıldır şüphelilerin mali müşavirliğini yaptığı bilgisini veren Gün, “2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretini ödeyemiyorlar, bazen geç yatırıyorlardı” dedi.





2023 CİROSU 80 MİLYON LİRA

Tasfiye halindeki Fekben Plastik, Tekbaşer Metal, BYZ Gun Güzellik firmalarının kuruluş amacının naylon fatura düzenlemek olduğunu anlatan Gün, “Süreç içinde bu şirketler Sezgin Polat’a devredildi. Engin Polat bu şirketlerin sahte fatura kestiğini bilir. Yine bu firmalar, DP Güzellik, Rise And Shine gibi şirketlere fatura keser. Buna dolgu amaçlı kesilen faturalar diyoruz. Engin Polat bana Rise And Shine şirketinin bu yıl 80 milyon lira ciro yaptığını söyledi. Ancak beyanname vakti geldiğinde 40-45 milyon gösterildi. Yani yarası kayıttan çıkarılmıştı” diye konuştu.





KARŞILIKSIZ PARA GİRİŞİ

Şirketten sipariş edilen ürünlerin zaman zaman iptal edildiğini belirten Gün, “Ancak bu mallarla ilgili komisyon karşılığı fatura kesilir, parası belirlenen şirkete girerdi” dedi.

İptal edilen faturanın karşısında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketleri bulunduğunu da anlatan Gün şunları söyledi: “Bazen mal ya da ürün karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olurdu. Bu paranın kaynağının bahis ya da başka bir kara para rakamı olabileceğinden şüpheleniyorum.”



