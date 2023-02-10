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Enkazdan sağ çıkarılan Cemile ölen babası ile 30 saat geçirdi

Kahramanmaraş’ta enkaz altındayken kendisini kurtarmaya gelen görevliyle konuşan Cemile isimli küçük kız, babasının öldüğünü ve 30 saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi.

20:16 . 10/02/2023 Cuma
Diğer
Cemile

Cemile

Depremin 5. gününde enkaz altından sağ olarak çıkarılan vatandaşların görüntüleri Türkiye'yi sevince boğarken, deprem bölgesindeki afetzedelerin sözleri adeta yürekleri parçalıyor. Enkaz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş’ta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Cemile isimli küçük kız, kendisini kurtarmaya gelen arama kurtarma ekibi polise, babasının öldüğünü ve 30 saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi.

Bu sözler sonrası boğazı düğümlenen ve ne söyleyeceğini bilemeyen görevli, yapılan çalışmalar sonrası küçük Cemile’yi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Battaniyeye sarılan Cemile daha sonra ambulansa konularak hastaneye sevk edildi.




#Deprem
#Cemile
#Enkaz
1 saat önce
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Enkazdan sağ çıkarılan Cemile ölen babası ile 30 saat geçirdi
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