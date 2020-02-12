Gündem Erdoğan FETÖnün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlunun kendisi ve ekibidir
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir

Erdoğan: FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" dedi. Erdoğan, "Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

"FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir." diyen Erdoğan, "Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki yağdı: FETÖ'nün siyasi ayağı CHP
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki yağdı: FETÖ'nün siyasi ayağı CHP

Erdoğan, "FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?" şeklinde konuştu.


FETÖ CHP'nin eseri
GÜNDEM
FETÖ CHP'nin eseri


Eski CHP'li vekil: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz
OYNAT 01:24
Eski CHP'li vekil: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz
Eski CHP Antalya Milletvekili ve DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, ''Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz.' dedi. Sapan, Muratpaşa Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, CHP'nin birileri tarafından çizgisinden saptırıldığını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.
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