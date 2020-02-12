Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir Erdoğan: FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" dedi. Erdoğan, "Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 12 Şubat 2020, 12:20 Son Güncelleme: 12 Şubat 2020, 12:26 AA