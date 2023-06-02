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Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklayacağı tarih belli oldu: Gözler cumartesi gününe çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılması sonrasında gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi mazbatasını aldıktan sonra saat 22.00 gibi yeni Kabine'yi açıklayabileceğini ifade etti.

08:37 . 2/06/2023 Cuma
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrildi.


Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yarın milletvekillerinin yemin edeceğini belirten Yavuz, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.


"İlke bazlı bir uzlaşma zemininde işler ilerlemedi'

Yavuz sözlerine şöyle devam etti; "Meclis'teki tablo çok parçalı bulutlu. Onu öngörmek de çok zor. Partiler büyük oranda parti gibi davranmadı. İlke bazlı bir uzlaşma zemininde işler ilerlemedi. Al gülüm ver gülüm hesabı üzerinden bir birliktelik oluşturuldu. Hesap şu idi; Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacaktı, parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ve partilerden bakanlar olacaktı. Bunun karşılığında da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den bol miktarda milletvekili kontenjanı açtı o partilere.


'İlk kez genel başkanların hiçbirisi yok'

Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanlığı yok, dolayısıyla bakanlık yok, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yok ama CHP'nin bir takım milletvekili kadroları da gitmiş oldu. TBMM'de tarihte ilk kez genel başkanların hiçbirisi yok. Cumhur İttifakı'nın partilerinin liderlerini kast etmiyorum. Ama Millet İttifakı'nın partilerinin hiçbirisinin genel başkanı Meclis'te değil. Tüm bunlara baktığımızda Meclis'te de çok sıcak siyasal gündemler bizi beklediğini (Millet İttifakı'na ilişkin) söylememiz mümkün."




#Yeni kabine
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Ali İhsan Yavuz
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