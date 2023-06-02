Erdoğan'ın yemin törenine büyük ilgi: 20 dünya lideri katılacak

Suriye’deki krizin çözümünde atılacak adımlarda Putin-Erdoğan etkisi dikkatle izlenmelidir. Hem Kafkasya’nın istikrara kavuşturulması konusunda hem de Balkanlar’daki sorunların çözümünde Kremlin-Beştepe diplomasisinin gücü görülecektir. Son olarak, önümüzdeki süreçte AB’yi, Erdoğan ve Putin ikilisi ile aynı anda diplomasi yürütmek gibi zorlu bir görev bekliyor. Çünkü AB, Erdoğan ve Putin’in kıskacına alınmış durumda.