Mısır'la diplomaside protokol yükseliyor: 10 yıl sonra büyükelçi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukr ile görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferinden sonra Mısırlı mevkidaşı Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra iki ülke karşılıklı büyükelçi atanması konusunda mutabık kaldı. Büyükelçi atanması konusunda ilk resmi adım Türkiye’den geldi. Türkiye’nin Mısır Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, Mısır Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefi Büyükelçi Nebil Habbaşi ile buluştu.
Bu ziyaret, büyükelçi atanması konusunda ilk resmi adım olarak değerlendirildi. Diplomatik kaynaklar, kısa süre içerisinde karşılıklı büyükelçi atanacağını ifade etti.
LİDERLER BULUŞMASI
Süreçte Mısır Dışişleri Bakanlığı da protokol servisine büyükelçilik ile ilgili beyanını bildirecek. Diplomatik kaynaklar, iki ülkenin büyükelçi ataması sonrasında Erdoğan ve Sisi’nin de yüz yüze görüşeceğini ifade etti. Mısır’da 2013’te Mursi’nin yönetimden uzaklaştırılması üzerine ilişkiler kopma noktasına gelmiş, büyükelçiler karşılıklı olarak çekilmişti. 9 yıldır boş olan Kahire’ye geçen yıl nisan ayında Büyükelçi Salih Mutlu Şen maslahatgüzar olarak atanmıştı. Mısır’ın Ankara Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı olarak görevine devam eden Amr Soliman El Hamamy’nin de yeni dönemde Mısır’ın 2013’ten sonra atanan ilk büyükelçisi olması bekleniyor.