CHP'de 28 Mayıs krizi: İmamoğlu’nu CHP’deki toplantıya almadılar

28 Mayıs’taki yenilginin ardından CHP’de nasıl bir değişim olacağı, koltuğunu korumak isteyen Kılıçdaroğlu’nun ne yapacağı ve İmamoğlu’nun nasıl bir strateji izleyeceği kamuoyunun merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre CHP’de ilk tartışma 28 Mayıs akşamı seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı saat 19.00’da yaşandı.

UYSAL KADAR KATKIMIZ YOK MU ?

Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı Masa liderlerini CHP Genel Merkezi’ne davet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile birlikte toplantıya katılıp katılamayacağını sordu. Kılıçdaroğlu, “Bu 6’lı Masa ve liderler toplantısı” diyerek olumsuz cevap verince, İmamoğlu’nun cevabı sert oldu: “Bizim Gültekin Uysal kadar katkımız yok mu?”

HAVALİMANINDA İZLEDİ

6’lı Masa liderlerinin CHP Genel Merkezi’ne yöneldiği dakikalarda İmamoğlu binadan ayrıldı. Seçimlerde birinci turdakinin aksine ne kamera karşısına geçti ne de sosyal medya paylaşımı yaptı. Ankara-İstanbul uçağı kalkmadan hemen önce ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun gece yarısı yaptığı açıklamayı cep telefonundan izledi. İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’ndan özeleştiri ve istifa işareti görmeyince tepkisini alaylı bir şekilde gülerek gösterdiği belirtiliyor.

DEĞİŞİM MESAJI VERDİ

CHP Genel Merkezi’nde “Kemal istifa” sesleri yükselirken İmamoğlu İstanbul’daydı. 29 Mayıs sabahı da harekete geçerek,

“Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz” demişti.







