YSK mazbatayı verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını sunmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Şentop, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarına göre tanzim edilen mazbatayı teslim alacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mazbatasını geçici Meclis Başkanlığı görevini üstlenecek MHP lideri Devlet Bahçeli’den alacak. Şentop, "İnşallah yemin töreni öncesinde mazbata Geçici Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek" dedi. Konuşmaların ardından Yener, Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a takdim etti. Yeni Meclis Başkanı seçilene kadar, en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli Geçici Meclis Başkanı olarak görev yapacak.