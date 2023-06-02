YSK mazbatayı verdi

YSK Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını sunmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Şentop, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarına göre tanzim edilen mazbatayı teslim alacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mazbatasını geçici Meclis Başkanlığı görevini üstlenecek MHP lideri Devlet Bahçeli’den alacak. Şentop, "İnşallah yemin töreni öncesinde mazbata Geçici Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek" dedi. Konuşmaların ardından Yener, Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a takdim etti. Yeni Meclis Başkanı seçilene kadar, en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli Geçici Meclis Başkanı olarak görev yapacak.
KESİN SONUÇLAR RESMİ GAZETE'DE
Öte yandan Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması kesin sonuçlarının yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini, sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18 oranında oy aldığını bildirdi. YSK Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Yener, Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığını ve yüzde 52,18 oranında toplam oy oranına ulaştığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 25 milyon 504 bin 724 oy aldığını ve toplam yüzde 47,82 oy oranına ulaştığını söyledi.