Gündem Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonunda 565 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
DİYARBAKIR

Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda 565 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk ile 565 kilogram toz ve kubar uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonunda 565 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Lice ilçesi Birlik Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 23 noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk, 440 kilogram toz esrar ile 125 kilogram kubar esrar ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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