Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda 565 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yazar Ahmet Ümit: Avrupa’nın bize bakışı dürüst değil adımın Ahmet olması bile sorun

Türk Edebiyatı'nın polisiye roman yazarlarının başında gelen Ahmet Ümit, Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını dürüst bulmadığını söyledi. Haber Global yayınına katılan Ümit, “Artık bir Türk yazara Nobel Edebiyat Ödülü'nü vermezler. Zaten istemiyorum. Avrupa'nın bize bakışı, dürüst değil. Benim ismimin Ahmet olması bile sorun. Avrupa'da İslamofobi çok fazla” dedi.