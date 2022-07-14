Ertuğrul Özkök’ten skandal PKK açıklaması: Dağdan inip turizm rehberi olsunlar

Ertuğrul Özkök, TV 100'de Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu programa konuk oldu. Özkök, canlı yayında skandal sözler söyledi. Kolombiya'da 2015 yılında silah bırakan FARC'ın altında savaşan bazı kişilerin turist rehberliği yaptığını örnek gösteren Özkök, "Bizim PKK'lılar da bunu yapsalar daha iyi olur" dedi.
Ertuğrul Özkök'ün sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, söz konusu sözler için "Eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.
BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ
Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kavala’dan, kayyum meselesine, Esad’ın çözüm olduğundan, "Bizim PKK’lılar dağdan inip turist rehberi olmalı" tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği!"
Kavala’dan, kayyum meselesine,
Esad’ın çözüm olduğundan, "Bizim PKK’lılar dağdan inip turist rehberi olmalı" tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden;
Eski Türkiye’den kalma
Bir Ertuğrul Özkök klasiği❗ pic.twitter.com/A35CVHt1Ul
Kavala’dan, kayyum meselesine,