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POLİTİKA

Ertuğrul Özkök’ten skandal PKK açıklaması: Dağdan inip turizm rehberi olsunlar

Gazeteci Ertuğrul Özkök, PKK'lı teröristlerin turizm rehberliği yapması önerisinde bulundu. TV100 kanalına konuk olan Özkök, “Kolombiya'da eski FARC gerillaları işsiz kalmışlar. Hepsi turistik rehberlik yapıyorlarmış. Bizim PKK'lılar da bunu yapsa daha iyi olur işte. Dağdan inip turizm rehberi olsunlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ertuğrul Özkök’ten skandal PKK açıklaması: Dağdan inip turizm rehberi olsunlar
Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök, TV 100'de Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu programa konuk oldu. Özkök, canlı yayında skandal sözler söyledi. Kolombiya'da 2015 yılında silah bırakan FARC'ın altında savaşan bazı kişilerin turist rehberliği yaptığını örnek gösteren Özkök, "Bizim PKK'lılar da bunu yapsalar daha iyi olur" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, söz konusu sözler için "Eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök: Bizim PKK’lılar dağdan inip turizm rehberi olsunlar
OYNAT 00:29
Gazeteci Ertuğrul Özkök: Bizim PKK’lılar dağdan inip turizm rehberi olsunlar
Gazeteci Ertuğrul Özkök, PKK'lı teröristlerin turizm rehberliği yapması önerisinde bulundu. TV100 kanalına konuk olan Özkök, “Kolombiya'da eski FARC gerillaları işsiz kalmışlar. Hepsi turistik rehberlik yapıyorlarmış. Bizim PKK'lılar da bunu yapsa daha iyi olur işte. Dağdan inip turizm rehberi olsunlar” ifadelerini kullandı.


BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kavala’dan, kayyum meselesine, Esad’ın çözüm olduğundan, "Bizim PKK’lılar dağdan inip turist rehberi olmalı" tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği!"

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