Erzincan'da dehşete düşüren olay: Eşini 20 bıçak darbesiyle öldürdü

Olay akşam saatlerinde Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259 sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi.
Handan Ö., aralarında geçimsizlik yaşadığı eşi Ahmet Ö. hakkında bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen Ahmet Ö., akşam saatlerinde eşinin yaşadığı eve geldi. Çift konuşurken, yeniden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda bıçak çıkaran Ahmet Ö., kaçmaya çalışan eşini önce sırtından daha sonra vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Handan Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan 2 çocuk annesi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Uzaklaştırma kararına ihlal ederek gittiği evde eşini bıçakladıktan sonra kaçan Ahmet Ö. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'taki kaldırımda, aydınlatma direğinin yanında önceki gün Iraklı Rayyan Hassım'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili küçük çocuğun annesinin teyzesi Muna Elias Hıdır Hayo, gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük çocuğu birlikte dilencilik yapmak için kaçırdığı, bir süredir birlikte yaşadığı taksici Taner P. ileaynı evdeyken yan odada ağlaması üzerine boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Muna Elias Hıdır Hayo, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf etti.
Muna Elias Hıdır Hayo, dilencilik yaptığını, yanında çocuk olunca daha çok para verildiğini, bu nedenle Rayyan'ı zaman zaman ailesinden kaçırarak birlikte dilencilik yaptığını söyledi. Muna Elias Hıdır Hayo, bir süredir birlikte yaşadığı Taner P’nin evine gittiklerini, o gece çocuğun hiç susmadan ağladığını belirtti.
Çocuğu susturmak için salona gittiğini, susturamayınca elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Muna Elias Hıdır Hayo, çocuğun ölmesi üzerine de kaçtığını belirtti.
TAKSİCİ GÖZLATINA ALINDI
Kadının ifadesinin ardından o gece birlikte oldukları taksici Taner P. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcıya ifade veren Taner P., kadınla bir süredir birlikte olduklarını; ancak çocuğun ölümüyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Olay gecesi kadının evi terk etmesi üzerine çocuğu sokağa bıraktığını; ancak ölmüş olduğunu bilmediğini iddia etti. Taner P. de savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Öte yandan Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük Rayyan'ı kaçırıp kucağında götürürken ve boğarak öldürdükten sonra da evden ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Iraklı minik Rayyan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı: Ağladığı için boğarak öldürmüş
Ankara'da kaldırımda cesedi bulunan Iraklı Rayyan Hassım'ın (3) ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan annesinin teyzesi Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük çocuğu boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Kadının, Rayyan Hassım'ı, dilencilik yapmak için kaçırdığı, birlikte yaşadığı taksici Taner P. ile ilişkiye oturduğu evde ağlaması nedeniyle de boğarak öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili taksici Taner P. de gözaltına alındı.
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Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu.
Keleş'in baltayla kesilen başına ise 1 gün sonra ormanda ulaşıldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
Derinleştirilen soruşturmada, mayıs ayında adliyeye sevk edilen İ.K. ile 11 kişi serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni delillerle İ.K., önceki gün tekrar gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ormanda ve İ.K.'nin evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı.
YENİ DELİLLER TOPLANDI
Mustafa Keleş cinayetinin şüphelisi olarak gözaltında olan İ.K.n'in, olay günü odun küfesi ve baltayla ormana gittiği ancak odun kesmeden geri döndüğü belirlendi.
Olay günü havanın olmasına rağmen soba yaktığı belirlenen İ.K.'nin, yakını tarafından çekilen fotoğrafı tespit edilerek kıyafetlerinin nerede olduğu soruldu. Önce \"Böyle bir kıyafetim yok\" diyen İ.K., sonra \"Pislenmişti, yaktım\" dedi. Ayrıca olay tarihinde başının üstünde yara oluşan İ.K.'nin, izi gizlemek için sürekli kasket taktığı saptandı.
İ.K., kasketini çıkardığında yara izini gören ekiplere, önce evde kolona vurduğu sonra bacaya çarptığı en sonunda bahçe teline sürttüğü yönünde çelişkili ifadeler verdi. İ.K., elde edilen bilgiler doğrultusunda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Şüpheli kardeşi kasketi ve kıyafetleri ele verdi
Zonguldak'ta başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulunan 70 yaşındaki Mustafa Keleş cinayetiyle ilgili soruşturmada yeniden gözaltına alınan 63 yaşındaki kardeşi İ.K. tutuklandı. Jandarma, olay günü ormana giden İ.K.'nin odun kesmeden döndüğünü ancak başında kesik izi olduğunu, saklamak için de sürekli kasket taktığını ve kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.
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Olay, saat 19.00 sıralarında Bodrum- Güvercinlik yolu üzerinde ormanda ortaya çıktı. İddiaya göre, bölgede bulunan plaja girmek isteyen 2 kişi yolun karşısında ormanda yerde yatan birini gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde ölen kişinin 25-30 yaşlarında bir erkek olduğunu ve başından tabancayla vurulduğu saptandı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat ve JASAT timleri cesedin bulunduğu bölgede geniş çaplı arama yaptı. Dedektörün kullanıldığı aramalarda ipucu arandı.
Ölen kişinin ise üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olduğu belirtildi. Olayın aydınlatılması için jandarma bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarına başladı.
Bodrum'da ormanda başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Ormanda esrarengiz cinayet: Başından vurulmuş halde bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanda başından tabancayla vurulmuş halde 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma esrarengiz cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğini bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.