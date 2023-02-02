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Erzincan'da otobüs kara saplanınca mahsur kalan 41 yolcu kurtarıldı

Ağrı-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Erzincan-Erzurum D100 kara yolu Mercan-Kargın arasında yoldan çıkarak kara saplandı. Ekiplerce otobüsten tahliye edilip minibüslerle ilçedeki dinlenme tesisine götürülen yolculara, Kaymakamlıkça çorba ikram edildi.

14:19 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Kara saplanan otobüs

Kara saplanan otobüs

Ağrı-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Erzincan-Erzurum D100 kara yolu Mercan-Kargın arasında yoldan çıkarak kara saplandı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

Bölgeye yönlendirilen Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaymakamlık ve Tercan Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, otobüsün bulunduğu noktaya ulaştı.

Ekiplerce otobüsten tahliye edilip minibüslerle ilçedeki dinlenme tesisine götürülen yolculara, Kaymakamlıkça çorba ikram edildi.

Yolcular, daha sonra farklı bir otobüsle yollarına devam etti.




#Erzincan
#otobüs
#yolcu
#Tercan
17 dakika önce
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Erzincan'da otobüs kara saplanınca mahsur kalan 41 yolcu kurtarıldı
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