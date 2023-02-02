Erzincan'da otobüs kara saplanınca mahsur kalan 41 yolcu kurtarıldı

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

Bölgeye yönlendirilen Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaymakamlık ve Tercan Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, otobüsün bulunduğu noktaya ulaştı.

Yolcular, daha sonra farklı bir otobüsle yollarına devam etti.