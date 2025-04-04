Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in acı günü: Babası Ahmet Sekmen hayatını kaybetti

"Ailemizin çınarı, kıymetli büyüğümüz, babamız Hacı Ahmet Sekmen, ebediyete irtihal eyledi. Hayatı boyunca inancıyla, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle bizlere örnek olan bir dava adamıydı. Rabbim, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Ruhu şad, makamı cennet olsun. Başımız sağ olsun."