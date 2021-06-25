Gündem Görünce çığlık attılar Aracın jantında 22 kilometre mesafedeki ilçeye geldi
ERZURUM

Görünce çığlık attılar: Aracın jantında 22 kilometre mesafedeki ilçeye geldi

Erzurum'dan Oltu ilçesinde gittiği 22 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç köyü kırsalında ölçüm yaptıktan sonra geri dönen topoğraf Hafız Yıldız'ın hafif ticari aracının jantında gelen yılan paniğe neden oldu. Uzun uğraşlar sonucu güçlükle yakalanan yaklaşık 1 metrelik yılan, doğaya bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Erzurum haber: Yılan, aracın jantında 22 kilometre mesafedeki ilçeye geldi
Yoldan geçenler, aracın lastiği ile jantının arasındaki boşluktan sarkan yılanı fark etti.

Oltu ilçesine bağlı Esenyamaç köyü kırsalında arazide ölçüm yaptıktan sonra ilçeye dönen topoğraf Hafız Yıldız, hafif ticari aracını marketin önüne park edip, alışveriş yapmak için indi. Yıldız, markette alışveriş yaparken, yoldan geçenler, aracın lastiği ile jantının arasındaki boşluktan sarkan yılanı fark etti. Yılanı görünce paniğe kapılan kişiler çığlık attı. Bunun üzerine yılan, jantın iç kısımlarına kaçtı.

DHA

Aracın motoruna giren 2 metrelik yılan korkuttu
GÜNDEM
Aracın motoruna giren 2 metrelik yılan korkuttu

DHA

GİDERE KAÇTI, UZUN UĞRAŞLARLA YAKALANDI

Kalabalığı görüp marketten çıkan Hafız Yıldız, aracında yılan olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Yıldız, aracını yan taraftaki oto yıkamaya götürdü. Tutulan tazyikli su ile çıkan yılan, yan taraftaki kafenin önünde, beton zemindeki su giderine girdi. Yıldız ile vatandaşlar, yılanı çıkarmak için giderin önüne süt ve yumurta bıraktı, ancak sonuç alınamadı. Vatandaşlar, yılanı elektrikli süpürgeyle çekmeyi denedi. Bu yöntem de işe yaramayınca bu kez gidere, hortumla su verildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla çıkarılan yılan, yakalanarak bir kovaya konuldu. Yılan, Oltu Çayı yakınlarında doğaya bırakıldı.

Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı: Arabayı satan kişi yılanı geri istedi
GÜNDEM
Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı: Arabayı satan kişi yılanı geri istedi

DHA

Gölette ölçüm yapmak için gittiği bölgede aracını bir ağacın altına park ettiğini belirten Hafız Yıldız, "Bu sırada yılan gelmiş, aracın lastiklerinin bulunduğu jantların arasına girmiş. Oltu'ya geldim. Marketten alışveriş yaparken aracın yanında hareketlilik olduğunu gördüm. Gidip baktığımda yılan olduğunu söylediler. Hemen oto yıkamaya götürdüm. Tazyikli suyla dışarı çıkardık ama bu kez kafenin önündeki betondan içeri girdi. Uzun uğraşlar sonucu oradan da çıkarıp doğaya bıraktım" diye konuştu.

Antalya'da korku dolu anlar: Otomobile giren yılan zor anlar yaşattı
GÜNDEM
Antalya'da korku dolu anlar: Otomobile giren yılan zor anlar yaşattı

Halk otobüsüne giren 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerini seferber etti
FOTOĞRAF 5
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Kocaeli'ndeki olay Çayırova Emek Mahallesi'nde buluna Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs garajında meydana geldi.
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Ramazan Özdemir adlı halk otobüsü sürücüsü, yolcuları indirdikten sonra aracı otobüs garajına park ederek molaya çekildi. Garaj içerisindeki mola alanında çay içen Özdemir'in yanına gelen sürücü arkadaşı, bir yılanın otobüsüne doğru ilerlediğini ve araca girmek üzere olduğunu söyledi.
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Bunun üzerine otobüsü yönelen Özdemir, 2 metre uzunluğundaki yılanın arka teker kısmından araca girdiğini gördü. Kendi çabalarıyla yılanı çıkaramayan Özdemir, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için seferber oldu. Teker üzerinde kıvrıldığı belirlenen yılan, ekiplerin çalışması sırasında bulunduğu yerden çıkarak hızla kaçma çalıştı. İtfaiye ekipleri, peşinden koştukları yılanı garajdaki istinat duvarı deliklerine girmek üzereyken yakaladı.
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Yaklaşık 2 metre uzunluğunda zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince alınarak doğaya salındı.
Halk otobüsüne giren 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerini seferber etti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeki halk otobüsüne giren yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.


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