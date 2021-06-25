Görünce çığlık attılar: Aracın jantında 22 kilometre mesafedeki ilçeye geldi

Oltu ilçesine bağlı Esenyamaç köyü kırsalında arazide ölçüm yaptıktan sonra ilçeye dönen topoğraf Hafız Yıldız, hafif ticari aracını marketin önüne park edip, alışveriş yapmak için indi. Yıldız, markette alışveriş yaparken, yoldan geçenler, aracın lastiği ile jantının arasındaki boşluktan sarkan yılanı fark etti. Yılanı görünce paniğe kapılan kişiler çığlık attı. Bunun üzerine yılan, jantın iç kısımlarına kaçtı.

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GİDERE KAÇTI, UZUN UĞRAŞLARLA YAKALANDI

Kalabalığı görüp marketten çıkan Hafız Yıldız, aracında yılan olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Yıldız, aracını yan taraftaki oto yıkamaya götürdü. Tutulan tazyikli su ile çıkan yılan, yan taraftaki kafenin önünde, beton zemindeki su giderine girdi. Yıldız ile vatandaşlar, yılanı çıkarmak için giderin önüne süt ve yumurta bıraktı, ancak sonuç alınamadı. Vatandaşlar, yılanı elektrikli süpürgeyle çekmeyi denedi. Bu yöntem de işe yaramayınca bu kez gidere, hortumla su verildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla çıkarılan yılan, yakalanarak bir kovaya konuldu. Yılan, Oltu Çayı yakınlarında doğaya bırakıldı.

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Gölette ölçüm yapmak için gittiği bölgede aracını bir ağacın altına park ettiğini belirten Hafız Yıldız, "Bu sırada yılan gelmiş, aracın lastiklerinin bulunduğu jantların arasına girmiş. Oltu'ya geldim. Marketten alışveriş yaparken aracın yanında hareketlilik olduğunu gördüm. Gidip baktığımda yılan olduğunu söylediler. Hemen oto yıkamaya götürdüm. Tazyikli suyla dışarı çıkardık ama bu kez kafenin önündeki betondan içeri girdi. Uzun uğraşlar sonucu oradan da çıkarıp doğaya bıraktım" diye konuştu.

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