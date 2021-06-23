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BURSA

Aracın motoruna giren 2 metrelik yılan korkuttu

Bursa'da kamyonettin motor bölümüne giren yılan korkulu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Haber Merkezi İHA
Aracın motoruna giren 2 metrelik yılan korkuttu
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 metrelik yılanı çıkardı.

Bursa'daki olay, İznik ilçesinde bir tüp taşıyan kamyonettin motor bölümüne giren yılan korkulu anlar yaşattı. Tüp bırakmak için park ettiği aracının başına döndüğünde yaklaşık 2 metreye yakın yılanın motor bölümüne girdiğini gören servis şoförü durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen yılanı çıkarmaya çalıştı.

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Görevliler, motor kısmına giren yılanın 2 metreye yakın uzunluğundaki yılanın, sarı yılan cinsi ve zehirsiz olduğunu belirledi.

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Vatandaşların korkulu gözlerle izlediği çalışmada itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkararak bir torbaya koydu. Yılanı bir müddet itfaiye merkezinde tutan itfaiyeciler, daha sonrasında yılanı doğaya saldı.

Halk otobüsüne giren 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerini seferber etti
FOTOĞRAF 5
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Kocaeli'ndeki olay Çayırova Emek Mahallesi'nde buluna Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs garajında meydana geldi.
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Ramazan Özdemir adlı halk otobüsü sürücüsü, yolcuları indirdikten sonra aracı otobüs garajına park ederek molaya çekildi. Garaj içerisindeki mola alanında çay içen Özdemir'in yanına gelen sürücü arkadaşı, bir yılanın otobüsüne doğru ilerlediğini ve araca girmek üzere olduğunu söyledi.
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Bunun üzerine otobüsü yönelen Özdemir, 2 metre uzunluğundaki yılanın arka teker kısmından araca girdiğini gördü. Kendi çabalarıyla yılanı çıkaramayan Özdemir, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için seferber oldu. Teker üzerinde kıvrıldığı belirlenen yılan, ekiplerin çalışması sırasında bulunduğu yerden çıkarak hızla kaçma çalıştı. İtfaiye ekipleri, peşinden koştukları yılanı garajdaki istinat duvarı deliklerine girmek üzereyken yakaladı.
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Yaklaşık 2 metre uzunluğunda zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince alınarak doğaya salındı.
Halk otobüsüne giren 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerini seferber etti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeki halk otobüsüne giren yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.


Kamyonetin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
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Kamyonetin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
Bursa'da kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyonetin motoruna giren yılan, araç sahibinin dikkati üzerine fark edildi. Araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yılan sıkıştığı yerden çıkarılarak ormanlık alana salındı


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