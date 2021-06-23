Aracın motoruna giren 2 metrelik yılan korkuttu

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Meteorolojiden çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı: Ani sel ve su baskını olabilir!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleriyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleriyle Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..