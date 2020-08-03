Erzurum haberleri: Cadde ortasında annesini döven bipolar bozukluk hastası gence meydan dayağı Cadde ortasında annesini döven gence meydan dayağı: Oğlumu bakımevine beni de huzurevine yatırın Erzurum'da cadde ortasında şoke eden bir olay yaşandı. Annesini tekmeleyen genç, olayı gören iki kişi tarafından dövüldü. Bipolar bozukluk olduğu öğrenilen genç, olaya müdahale eden polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü. Oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyleyen anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2020, 13:31 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2020, 13:55 DHA