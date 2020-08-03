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Gündem Cadde ortasında annesini döven gence meydan dayağı Oğlumu bakımevine beni de huzurevine yatırın
ERZURUM

Erzurum haberleri: Cadde ortasında annesini döven bipolar bozukluk hastası gence meydan dayağı

Cadde ortasında annesini döven gence meydan dayağı: Oğlumu bakımevine beni de huzurevine yatırın

Erzurum'da cadde ortasında şoke eden bir olay yaşandı. Annesini tekmeleyen genç, olayı gören iki kişi tarafından dövüldü. Bipolar bozukluk olduğu öğrenilen genç, olaya müdahale eden polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü. Oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyleyen anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Cadde ortasında annesini döven gence dayak attılar.
Cadde ortasında annesini döven gence dayak attılar.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde yaşandı. Adı açıklanmayan genç, kaldırımda birlikte yürüdüğü annesine, saldırdı.

  • Yere düşen annesine tekmeler atan gence, yoldan geçen 2 kişi müdahale etti. İkili, annesini döven genci, tekme tokat dövdü. Anne ise, yerden kalkıp, uzak bir noktaya gitti.

Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
FOTOĞRAF 10
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Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde yaşandı. Adı açıklanmayan genç, kaldırımda birlikte yürüdüğü annesine, saldırdı.
Title
Yere düşen annesine tekmeler atan gence, yoldan geçen 2 kişi müdahale etti. İkili, annesini döven genci, tekme tokat dövdü.
Title
Anne ise, yerden kalkıp, uzak bir noktaya gitti.
Title
Olayı gören 2 sivil polis, duruma müdahale etti. Genç, öfkeli ikilinin elinden kurtarıldı.
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Ancak annesinin yanına giderek, yeniden saldırdı. Polisler de gence kelepçe taktı.
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Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gelirken, genç kaldırıma oturup ağlamaya başladı.
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Ellerindeki yaralar kanayan anne ise polislere, oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyledi. Anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.
Title
Annesinin şikayetçi olmadığı genç, polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Title
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Title
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Erzurum'da cadde ortasında annesini tekmeleyen genç, olayı gören 2 kişi tarafından dövüldü. Bipolar bozukluk olduğu öğrenilen genç, olaya müdahale eden polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü.

Olayı gören iki sivil polis, duruma müdahale etti. Genç, öfkeli ikilinin elinden kurtarıldı. Ancak annesinin yanına giderek, yeniden saldırdı. Polisler de gence kelepçe taktı.

Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gelirken, genç kaldırıma oturup ağlamaya başladı.

DHA
Annesinin şikayetçi olmadığı genç, polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

"Oğlumu bakımevine beni de huzurevine yatırın"

  • Ellerindeki yaralar kanayan anne ise polislere, oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyledi. Anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.

Annesinin şikayetçi olmadığı genç, polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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