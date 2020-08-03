Erzurum haberleri: Cadde ortasında annesini döven bipolar bozukluk hastası gence meydan dayağı
Cadde ortasında annesini döven gence meydan dayağı: Oğlumu bakımevine beni de huzurevine yatırın
Erzurum'da cadde ortasında şoke eden bir olay yaşandı. Annesini tekmeleyen genç, olayı gören iki kişi tarafından dövüldü. Bipolar bozukluk olduğu öğrenilen genç, olaya müdahale eden polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü. Oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyleyen anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.
Olayı gören iki sivil polis, duruma müdahale etti. Genç, öfkeli ikilinin elinden kurtarıldı. Ancak annesinin yanına giderek, yeniden saldırdı. Polisler de gence kelepçe taktı.
Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gelirken, genç kaldırıma oturup ağlamaya başladı.
"Oğlumu bakımevine beni de huzurevine yatırın"
Ellerindeki yaralar kanayan anne ise polislere, oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyledi. Anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.
Annesinin şikayetçi olmadığı genç, polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.