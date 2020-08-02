Bursa haberleri: Bipolar bozukluğu olan genç kız, camları kırdığı camiden zorla çıkarıldı: Burası benim bölgem Bipolar bozukluğu olan genç kız, camları kırdığı camiden zorla çıkarıldı: Burası benim bölgem Bursa'da bipolar bozukluğu olan Nazlı K. (29), girdiği camide camları kırıp, vazoları devirdi. Tüm çabalara rağmen camiden çıkmaya ikna olmayan genç kız, polis tarafından zorla sedyeye yatırılarak, hastaneye götürüldü. Nazlı K. “Burası benim bölgem, bölgemi terk etmeyeceğim. Burada olmak benim kalbimi sıkıştırıyor ama çıkmayacağım” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2020, 12:50 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2020, 12:58 DHA