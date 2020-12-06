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Gündem Erzurumda korkunç olay Ayrıldığı eşi ve iki kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi
ERZURUM

Erzurum'da korkunç olay: Ayrıldığı eşi ve iki kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi

Erzurum'da, henüz bilinmeyen nedenle iki kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan (43), polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlı, hastanede tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Başına silah dayayan zanlı etkisiz hale getirildi.
Başına silah dayayan zanlı etkisiz hale getirildi.

Olay, merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri 3 kadının yerde yatar şekilde tabanca ile vurulmuş olduğunu gördü.

Anne Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan'nın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

DHA
Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı.

Olaydan sonra aracına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı semtinde yakalandı. Aracından inen Arslan silahını başına dayararak yolda yürümeye başladı. Zanlının peşinden giden çok sayıda polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin tüm çabasına rağmen teslim olmayan Raci Arslan, özel harekat polisleri tarafından sağ el ve karın boşluğundan vurularak etkisiz hale getirildi.

DHA
Ayrıldığı eşi ve iki kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi

Raci Arslan, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastenesi'ne kaldırıldı. Eski eşi ve 2 kızını öldüren zanlının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Babaları Raci Arslan'ın kendilerini görmek için eve geldiğini anlatan 2 oğlu ise, kendilerinin ekmek almaya dışarı çıktıklarını, sesi duyup, eve gittiklerinde babalarının elinde silah ile evden çıktığını gördüklerini söyledi. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.


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