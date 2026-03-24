Erzurum’da polis kovalamacası: Sürücünün ehliyetine el konuldu

Erzurum’da bir motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonunda yakalanan sürücüye, kasksız sürüş, ehliyetsiz araç kullanımı, abart egzoz ve dur ihtarına uymamaktan toplam 211 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, motosiklet trafikten men edilip otoparka çekildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Asayiş Şubesi Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Terminal Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan A.C'nin (20) kullandığı 25 ADY 317 plakalı motosiklet sürücüsünü, kovalamaca sonunda Fuar Yolu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda önünü keserek yakaladı.
Ekiplerce sürücüye "dur" ihtarına uymamak, kasksız motosiklet sürmek, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve abart egzoz kullanmaktan 211 bin lira ceza kesildi.
Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Ayrıca motosiklet trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.