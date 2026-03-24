Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Erzurum’da polis kovalamacası: Sürücünün ehliyetine el konuldu

00:4924/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Polis, dur ihtarına uymayan sürücüyü Fuar Yolu’nda yakaladı.
Erzurum’da bir motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonunda yakalanan sürücüye, kasksız sürüş, ehliyetsiz araç kullanımı, abart egzoz ve dur ihtarına uymamaktan toplam 211 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, motosiklet trafikten men edilip otoparka çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Asayiş Şubesi Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Terminal Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan A.C'nin (20) kullandığı 25 ADY 317 plakalı motosiklet sürücüsünü, kovalamaca sonunda Fuar Yolu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda önünü keserek yakaladı.

Ekiplerce sürücüye "dur" ihtarına uymamak, kasksız motosiklet sürmek, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve abart egzoz kullanmaktan 211 bin lira ceza kesildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca motosiklet trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.



#ceza
#dur ihtarı
#Erzurum
#polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
