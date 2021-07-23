Gündem Esenyurtta dereye akan kirli sular ile atıkla Çevre sakinlerini rahatsız ediyor
İSTANBUL

Esenyurt'ta dereye akan kirli sular ile atıkla: Çevre sakinlerini rahatsız ediyor

Mahalle sakinlerinden Çetin Tekbaş, "Kötü koku nedeniyle balkonda oturamıyoruz. Bu duruma çare istiyoruz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Esenyurtta dereye akan kirli sular ile atıkla: Çevre sakinlerini rahatsız ediyor
Derenin çevresinde pet şişe ve poşet gibi atıkların oluşturduğu kirlilik ise dikkati çekiyor.

Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlar, dereye akan kirli sular ve atık kaynaklı kötü koku ile kirlilikten şikayet ediyor.

Derenin çevresinde pet şişe ve poşet gibi atıkların oluşturduğu kirlilik ise dikkati çekiyor.
Derenin çevresinde pet şişe ve poşet gibi atıkların oluşturduğu kirlilik ise dikkati çekiyor.
  • Yaz aylarında giderek artan kötü kokudan şikayetçi olan Hürriyet Mahallesi sakinleri, dereye kanaldan akan kirli sulardan dolayı da rahatsızlıkları dile getiriyor.

Derenin çevresinde pet şişe ve poşet gibi atıkların oluşturduğu kirlilik ise dikkati çekiyor.

Derenin çevresinde pet şişe ve poşet gibi atıkların oluşturduğu kirlilik ise dikkati çekiyor.
Derenin çevresinde pet şişe ve poşet gibi atıkların oluşturduğu kirlilik ise dikkati çekiyor.

Mahalle sakinlerinden Çetin Tekbaş, yağmur yağdığında zaman zaman derenin taştığını belirterek, "Kötü koku nedeniyle balkonda oturamıyoruz. Bu duruma çare istiyoruz" dedi.

Çevre sakini Onur Afet ise zaman zaman derenin çevresinde sineklerin de baş gösterdiğini belirterek, rahatsızlığını dile getirdi.

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