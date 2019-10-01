Eşi boşanma davası açmıştı: Çocuğunun dişlerini terlikle kıran anneye 7 bin 500 lira ceza

Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına sanık F.T. ve eşi E.M.T. ile avukatlar katıldı.

Tutuksuz yargılanan anne F.T, karar öncesi son savunmasında suçlamaları reddederek beraatini istedi.

EKONOMİ Tespih çekmiyor terlik üretiyorlar

"Yastık fırlatmaca oynuyorduk"

Olayın kaza sonucu yaşandığını savunan F.T, şu ifadeleri kullandı:

"O zaman 7 yaşlarında olan oğlum M.K.T. ve 3 yaşında olan oğlum ile üçümüz yastık fırlatmaca oynuyorduk. Bazı yumuşak peluş oyuncakları da birbirimize atıyorduk ancak oğlum M.K.T. terliğe yöneldi ve terlikleri bize atmaya başladı. Ben de 'Oğlum onu atmak olmaz bırak' dedim. Attığı terliği yan tarafa doğru atarken, oğlum da terliği kapmak için hamle yaptı. Benim attığım terlik hata ile üst dudağına geldi ve üst iki dişi de bunun sonucu darbe alarak çıktı. Bu iki dişi zaten üst süt dişleriydi. Zaten çıkacak ve kökünden yeni dişleri gelecekti."

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7500 TL ceza verildi

Mahkemenin hakimi, sanığa 375 gün adli para cezası verilmesine hükmetti. Söz konusu cezanın maddi karşılığının 7 bin 500 lira olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra boşanma sürecine girdiler

Eskişehir'de 20 Haziran 2018'de E.M.T. evine geldiğinde büyük oğlunun dişlerinin kırıldığını görünce şikayetçi olmuştu.

Bunun üzerine hakkında dava açılan anne F.T'nin attığı terliğin "silah" sayıldığı belirtilmişti. Boşanma sürecine giren çift, daha sonra ayrı evlerde yaşamaya başlamıştı.

OYNAT 01:13 Oğluna attığı terlik "silah" sayılan anneye ilk duruşmada beraat Denizli'nin Honaz ilçesinde tartıştığı oğluna terlik atan kadın, "silahla kasten basit yaralamaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada beraat etti.Haydar Mahallesi'nde oturan 38 yaşındaki Halil Güzel'in annesi 62 yaşındaki Şenay Güzel'in kendisine terlik atması sonrası suç duyurusunda bulunması sonrası başlayan davanın ilk duruşması Denizli 6. Asliye Ceza Mahkemesinde tarafların katılımıyla görüldü.Sanık Şenay Güzel, ifadesinde "Üzerime yürüdüğü için ayağımdaki terliği attım, silah olduğunu bilseydim atmazdım. O benim 38 yıllık oğlum, canımdan bir can, onu çok seviyorum, ona en ufak bir zarar gelmesini istemem" dedi. Müşteki Halil Güzel ise annesinin aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı kendisine terlik fırlattığını, kendisinin de polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu kaydetti.Annesinden şikayetçi olmadığını dile getiren Halil Güzel, annesini şikayet etmesinden dolayı çevresinden tehdit aldığını iddia ederek gizlilik kararı talep etti. Mahkeme gizlilik kararı alınması talebini reddetti, sanığın beraatına karar verdi.











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