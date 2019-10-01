Eşi boşanma davası açmıştı: Çocuğunun dişlerini terlikle kıran anneye 7 bin 500 lira ceza
Eşi boşanma davası açmıştı: Çocuğunun dişlerini terlikle kıran anneye 7 bin 500 lira ceza
Eskişehir'de 9 yaşındaki çocuğuna terlik fırlatarak dişlerini kırdığı iddiasıyla yargılanan anneye adli para cezası verildi. Babanın şikayeti sonucunda mahkemeye taşınan davada terlik 'silah' sayıldı ve anne 7 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Çocuğun babası şikayetçi olduğu eşinden mahkeme sürecinde boşanma aşamasına geldi ve çift ayrı evlerde yaşamaya başladı.
Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına sanık F.T. ve eşi E.M.T. ile avukatlar katıldı.
Tutuksuz yargılanan anne F.T, karar öncesi son savunmasında suçlamaları reddederek beraatini istedi.
"Yastık fırlatmaca oynuyorduk"
Olayın kaza sonucu yaşandığını savunan F.T, şu ifadeleri kullandı:
"O zaman 7 yaşlarında olan oğlum M.K.T. ve 3 yaşında olan oğlum ile üçümüz yastık fırlatmaca oynuyorduk. Bazı yumuşak peluş oyuncakları da birbirimize atıyorduk ancak oğlum M.K.T. terliğe yöneldi ve terlikleri bize atmaya başladı. Ben de 'Oğlum onu atmak olmaz bırak' dedim. Attığı terliği yan tarafa doğru atarken, oğlum da terliği kapmak için hamle yaptı. Benim attığım terlik hata ile üst dudağına geldi ve üst iki dişi de bunun sonucu darbe alarak çıktı. Bu iki dişi zaten üst süt dişleriydi. Zaten çıkacak ve kökünden yeni dişleri gelecekti."