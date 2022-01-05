Eşini bıçaklayan vahşi koca kendini bu bahaneyle savundu: Halüsinasyon gördüm

Eşini bıçaklayan vahşi koca kendini bu bahaneyle savundu.

Eskişehir'de, 4 çocuk annesi eşi Ülviye Yüksel’i (42) sırtından 2 kez bıçaklayarak ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Yüksel (33), mahkemece tutuklandı. Ali Yüksel’in, ifadesinde, “Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm. Kendime hakim olamadım, bıçakladım” dediği öğrenildi.

EŞİNİ AĞIR YARALADI



Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Gülsever Sokak'ta bulunan apartmanın 2’nci katındaki dairede oturan Ali ve Ülviye Yüksel çifti arasında tartışma çıktı. Çiftin 4 çocuğu üst kattaki komşusundayken Ali Yüksel, mutfaktan aldığı bıçakla eşini sırtından 2 kez bıçaklayıp ağır yaraladı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

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Sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ülviye Yüksel, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi süren Yüksel’in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

"HALÜSİNASYON GÖRDÜM"



Gözaltına alınan Ali Yüksel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan Yüksel, tutuklanarak cezaevine konuldu. Ali Yüksel'in, ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu nedenle tartıştıklarını belirterek, “Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm, hissettim. Bu nedenle tartıştık. Ben de tartışma sırasında kendime hakim olamadım, bıçakladım” dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.



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FOTOĞRAF 10 Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'nde Kemal T'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer katları da sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen damat İlker T. ve yakınları, birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı. İlker T, ara ara kulübedeki köpeğinin yanına giderek onu sevdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşlarıyla izlediler Kahreden an: Evlerinin yanışını birbirlerine sarılarak gözyaşlarıyla izlediler Sakarya'da evlerinde çıkan yangının söndürülmesini gözyaşlarıyla izleyen aile fertleri, birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı. BiP'te paylaş

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