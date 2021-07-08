Eşinin silahlı saldırısında sağ bacağını kaybeden kadının 'tahliye' isyanı: 'Yarım bıraktığım işi bitireceğim' diyor

H.Y. ile 16 yaşında görücü usulü evlenen Arzu Yelken'in bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Yelken, kendisini aldattığı ve uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle 2018 yılında boşanmaya karar verdi ve eşine dava açtı. Boşanmak istemeyen H.Y. de Yelken'i "Vazgeçmezsen seni vuracağım" diyerek tehdit etti.

SAĞ BACAĞI KESİLDİ

Davadan vazgeçmeyen Arzu Yelken, 9 Kasım 2019'da eşinin müstakil evine görüşmeye gittiğinde, H.Y. tarafından pompalı tüfekle sağ bacağından vuruldu. Olay sonrası gözaltına alınan H.Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir buçuk ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Yelken'in, 4'üncü ameliyat sonrası sağ bacağı kesildi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan H.Y, 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine haziran ayında istinaf mahkemesinde görülen davada, H.Y'nin tahliyesine karar verildi.

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DHA



'SENİ VURACAĞIM, ÇOCUKLARINDAN VAZGEÇ' DEDİ



Tahliye kararına tepki gösteren Arzu Yelken, 16 yaşında evlenip, küçük yaşta anne olduğunu, çocuğuyla birlikte büyüdüğünü anlattı. Kadın hastalıkları nedeniyle ciddi tedavi gördüğünü söyleyen Yelken, doktor tarafından yasaklanmasına rağmen eşinin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve bu nedenle kavga ettiklerini söyledi. Yelken, “'Boşanalım' dememle benden habersiz evi sattı. 'Eğer o davayı gidip açacak olursan seni vururum' demişti. Ben başta ciddiye almadım ve 2018 yılının haziran ayında boşanma davası açtım. Bu süreçte 'Ben seni vuracağım, çocuklarından vazgeç, çocukları da alacağım senden, seni boşamayacağım, keyfime de bakacağım' dedi" diye konuştu.

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"KAPIYI AÇAR AÇMAZ VURDU BENİ"



H.Y'nin mahkemelere gelmediğini aktaran Yelken, “Avukatı her mahkemede H.Y'nin beni ve çocuklarını sevdiğini, boşanmak istemediğini dile getirdi. Birkaç duruşmada çocukları göstermediğimi iddia etse de hiçbir şekilde çocuklarını görmeye gelmemişti. Bu süreçte kendisiyle konuşmaya gittim. Sorgu sual etmeden, kapıyı açar açmaz vurdu beni" dedi.

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DHA



"ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM"



Vurulduktan sonra bir buçuk ay tedavi gördüğünü, 4 ameliyat geçirdiğini dile getiren Yelken, “Ayağımı kaybettim. Kurtuluşu mümkün değildi. Tedavilerim sürdü ama olmadı. Şu an baston değnekle yürüyorum. Hayata çocuklarım için tutunmak zorundayım" diye konuştu.

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'BİRKAÇ SENE YATIP ÇIKACAĞIM' DEMİŞTİ, DEDİĞİ OLDU

Arzu Yelken, 14 yıl 6 ay hapis cezası verilen eşi hakkındaki tahliye kararına tepki gösterip, "İtiraza bakan istinaf mahkemesi tahliye kararı verdi.

Bana 'Seni vuracağım, birkaç sene yatıp çıkacağım' demişti. Aynen dediği gibi oldu. İki sene bile cezaevinde yatmadı. Şu an dışarıda kendisi.

'Çıktığım zaman yarım bıraktığım işi tamamen bitireceğim' demiş. Şu an hayati tehlikemiz var. Adam bunu yaptı, gider birkaç sene yatar çıkarım, düşüncesi oluşuyor. Kadınlar bu yüzden ölüyor. Birkaç sene yatıp çıkıyorlar.

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Bunları yaşamamamız için ölmemiz mi gerekiyor? Ölmemiz gerekiyor ki hak ettikleri cezayı almaları için tekrar bunlar içeri girsin. Adalet yerini bulmadı, bilseydim o mahkemelere gitmezdim.

Adalet yerini bulsun istiyorum. Bu adam elini kolunu sallayarak geziyor. Vurdu beni, dediğini yaptı. 1-2 sene dahi yatmadı, cezaevinden çıktı. Ölmek istemiyorum, çocuklarım için yaşamak istiyorum" dedi.