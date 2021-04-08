Gündem Esir kampı gibi sitede bu kez de vatandaşlara olayı basına taşıdınız cezası
İSTANBUL

Esir kampı gibi sitede bu kez de vatandaşlara ’olayı basına taşıdınız’ cezası

Tuzla’da 250 dairenin yer aldığı lüks sitede, yönetiminin daire sakinlerine uyguladığı yaptırımlar hız kesmeden devam ediyor. Basında yer alan haberler sonrası, yönetim tarafından yaptırımların devam ettiğini belirten site sakini Gülgün Kolkanatlı, “Burada yaşanan olayı basına taşımamız sonrası yönetim bizlere yine para cezası kesti” dedi.

Haber Merkezi İHA
Esir kampı gibi sitede bu kez de vatandaşlara ’olayı basına taşıdınız’ cezası
Tuzla'daki lüks sitede yaşayanlar isyan etti.

Tuzla’da geçtiğimiz haftalarda lüks bir site içerisinde yaşayan vatandaşlar site yönetimi tarafından ’Asgari ücret cezası’ adı altında kendilerine cezalar kesildiğini, belirlenen cezaları ödemedikleri takdirde ise çeşitli bahaneler üretilerek araçlarıyla otoparka alınmadıklarını ve site yönetimi tarafından iş yerlerine şikayet mailleri atıldığını dile getirmiş ve yaşanan akıl almaz yöntem kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

2 BİN LİRA CEZA KESTİLER
Site yönetimi tarafından pes dedirtecek uygulamaların basında yer alması sonrası ise iddiaya göre, yönetim site sakinlerine uyguladığı para cezalarına hız kesmeden devam etti. Site sakinlerinden Gülgün Kolkanatlı olayın kamuoyuna yansıması sonrası para cezası aldıklarını belirterek, “Sesimizi duyurmak için medyaya başvurduk. Olayı basına duyurduğumuz için yine ceza kesildi. Basında yer alan görüntülerde bulunan ya da bulunmayan herkese bin ile 2 bin lira arasında cezalar kesildi” sözlerini kullandı.



SAĞLIK GÖREVLİSİNİN EVDEKİ SUYU KESİLDİ

Kamuoyuna yansıyan haberler sonrası yaptırımların devam ettiğini belirten site sakini Gülgün Kolkanatlı, ”1 buçuk senedir bu sitede oturuyorum. 1 sene içerisinde 3 aidat zammı 3 de gizli zam olmak üzere 6 kez zam yapıldı. Bunun yanı sıra ‘asgari ücret’ cezaları kesilmeye başladı. Cezalarını ödemeyen kişilerin ise su sayaçları sökülüyor. Özellikle pandemi döneminde bir sağlık görevlimizin evdeki suyu kesildi. Yine eşi yurt dışında olan iki çocuklu bir annenin suyu kesildi. Bizler de bu yaşanılanlara karşı çıktığımızda dolayı site yönetimi tarafından çete olarak nitelendirildik ve iş yerlerimize mailler gönderildi. Çocuğumun evde olduğu esnada ben aracımla otoparka alınmadım. Biz hukuk mücadelemizi sürdürmeye devam ederken bu yaşanılanların duyulması için medyaya başvurduk. Sesimizi duyurmak için medyaya başvurduğumuz gerekçesiyle basında görünen ya da görünmeyen tüm arkadaşlarımıza bin ile 2 bin lira arası cezalar kesildi” dedi.
CEZA YAĞMAYA DEVAM EDİYOR

Site içerisinde yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Avukat Didem Kasapoğlu İnci, “Basının gelmesi sonrası bizlere asgari ücret cezaları yağmaya devam etti. Aynı zamanda eşim ve ben kırka yakın kat malikinin avukatlığını yürüttüğümüz sitede taraf haline getirildik. Bu durumla ilgili yirmiye yakın soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmalardan birisi için yargılama aşamasına geçildi. Ayrıca site yönetimi 10 Nisan günü için seçim günü vermişlerdi. Yönetim sonrasında aldığı kararla seçimi iptal etti. Şu an için belirsizlik söz konusu. Site yönetimi, site sakinleriyle bir iletişim kurma çabası içerisine girmiyor. Bu sebeple de şu anda da bir uzlaşmazlık söz konusu” diye konuştu.

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