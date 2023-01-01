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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Sözcü'nün haberini yalanladı: Şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz
Sözcü gazetesi, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiye ve hükümete yönelik, "Böyle enflasyon düşmez. Büyük tsunami geliyor" söylediğini iddia etmişti. Eski Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesaj ile haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
11:16 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan haberleri yalanladı

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan haberleri yalanladı

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sözcü gazetesinde hakkında çıkan haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajla yalanladı. Yaptığı açıklamada Şimşek,
"Değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür"
ifadelerini kullandı.

'İTİBAR ETMEYİN'


Sözcü'de çıkan haberi yalanlayan Şimşek,
"Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla"
dedi.


#Mehmet Şimşek
#AK Parti
#Sözcü
3 gün önce
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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Sözcü'nün haberini yalanladı: Şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz
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