Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpıp ölümüne neden olan Emre Ali Önder için yakalama emri

Tutuklanan sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Ocak'ta görülen ilk duruşmada Önder'in cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.