Milli basketbolcu İlkan Karaman gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Naaşı Kapaklı’ya getirilen eski milli basketbolcu İlkan Karaman için öğle namazına müteakip Karaağaç Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, basketbolcu arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.