Toprak Razgatlıoğlu'nun sprint yarışındaki sırası belli oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da gerçekleştirilen MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağının sprint yarışında 11. oldu.
Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapılan yarışın sprint turunda, 18:55.527'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia birinci sırayı aldı.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 11. sırada bitirdi.
MotoGP'nin Çekya ayağında ana yarış yarın TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.