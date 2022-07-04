Gündem Eski patrona akıl almaz tuzak 2,5 ay boyunca soydu
DENİZLİ

Eski patrona akıl almaz tuzak: 2,5 ay boyunca soydu

Denizli’de istifa ettiği işine geri dönme talebi kabul görmeyen çalışan, hamile eşiyle birlikte eski patronuna akıl almaz bir tuzak kurdu. 2,5 ay boyunca her sabah dinlenme bahanesiyle geldiği iş yerinden boş valiz ve çantaları doldurarak çıkan şüpheli, 200 bin TL değerindeki markalı ürünleri yarı fiyatına satmaya çalışınca yakayı ele verdi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Eski patrona akıl almaz tuzak: 2,5 ay boyunca soydu
Eski patrona akıl almaz tuzak.

Akıl almaz hırsızlık olayı, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde kıyafet satan bir işletmede daha önce 3 sene boyunca çalışan Mert A. (23), daha iyi bir teklif gelince görevinden ayrıldı. İşsiz kalmasının ardından yaklaşık 2,5 ay önce yeniden eski patronu Hasan Manas’ın kapısını çalan Mert A., eski patronundan kendisini yeniden işe almasını istedi. Manas, eleman ihtiyacı olmadığını söyleyerek eski çalışanının talebini geri çevirdi.


Akıl almaz planını devreye soktu


Kendi isteğiyle ayrıldığı işine geri dönemeyince evine dönen Mert A., ertesi günün sabahı dini nikahlı hamile eşi Meryem K. (20) ve elindeki büyük bir valiz ve el çantasıyla birlikte tekrar eski iş yerine geldi. "Ev taşıyoruz, eşim hamile bir müddet burada dinleyebilir miyiz" yalanıyla eski patronu Hasan Manas’ın güvenini kazanan Mert A. ve hamile eşi, 1 saat içeride dinlendikten sonra ellerinde taşıdıkları valizle birlikte mağazadan ayrıldı. 2,5 ay boyunca dinlenme bahanesiyle her mesai sabahı valizle mağazaya gelen çift, tenha noktalardaki elbiseleri valiz ve el çantasına doldurarak yaklaşık 200 bin TL’lik kıyafet çaldı.
Soyulduğunu başkasından öğrendi


Profesyonel oyunculara taş çıkartan bir performansla soygunlarını sürdüren çiftin eski patrona kurduğu tuzak, çalıntı kıyafetlerin piyasada yarı fiyatına satıldığının fark edilmesiyle bozuldu. Eski işyerinden çaldığı markalı kıyafetleri yarı fiyatına satan Mert A.’yı fark eden bir esnaf, bu markanın Denizli’deki satış noktası olan Hasan Manas’ı uyardı. Aldığı ihbar üzerine büyük bir şok geçiren Manas, kontrol ettiğinde 200 bin TL değerindeki kıyafetlerin yerine olmadığını anladı. Manas’ın şikayeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipleri, şüpheli çifti gözaltına aldı. Suçunu itiraf etmek zorunda kalan Mert A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, dini nikahlı hamile eşi ise adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
“Hiç şüphelenmedim”


İşletme sahibi Hasan Manas, durumun çok utanç verici olduğunu ve şüphelilerin çok samimi davrandığını belirterek, “Valla çok şaşırtıcı bir olay. Yaklaşık 2.5 yıl bizle beraber çalıştı. Diğer ekibimle de baya bir samimiler. Eşiyle beraber 2.5 ay kadar her gün sabahları valizlerle gelip, ‘ben ev taşıyorum, diye bahane uydurdu. Dükkan açarken diğer elemanlarımızın meşguliyetinden yaralanarak arka tarafa gidip, bu valizleri doldurup karısı ile beraber çaktırmadan yaklaşık 200 bin TL civarında malımızı almışlar. Bu malları başka tekstil mağazalarına yarı fiyatına satarak bizi zarara uğrattılar ve sonuçta bulundu. Bir firma aradı bizi, ‘Senin ürünler burada çok ucuza satılıyor’ diye. Biz gittiğimizde şok olduk. Hemen emniyet birimleri aradık zaten. Hiç fark etmedik çünkü çok samimi davranıyor. Ev taşıyoruz bahanesiyle boş valizlere hırsızlık, çok utanç verici. Yakalandıktan sonra da tutuklandı ve şuanda cezaevinde” dedi.

Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
FOTOĞRAF 6
Title
Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. <br><br>Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi.
Title
Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde \"Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin\" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi.
Title
Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.
Title
Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, \"Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış.
Title
Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış\" diye konuştu.
Title
Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, \"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım\" dedi.
Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir (40), "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.


Zirve kızıla boyandı

Zirve kızıla boyandı

Milyonlarcası aynı anda ortaya çıktı: Görüntülemek için akın ettiler.
Areda Piar araştırdı

Areda Piar araştırdı

Türkiye'nin yüzde 64'ü tatil için denizi tercih ediyor.
Ekrem İmamoğlu yine Avrupaya şikayet etti: Bu kez hedef Türk iş dünyası

​Dünyanın kara kutusunda dev keşif.

​Dine ve aileye saldırıyorlar.

​Avrupa ve ABD'de havalimanlarında kaos hakim.

​Milli Savunma Bakanlığı'na ait birlikler kurdu.

Ekipler tek tek gezip uyardı: Bu tuzağa sakın düşmeyin.

Topraktan çıkardıklarının değerini öğrenince harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.