Eskişehir Adliyesi’nin kapıları vatandaşlara açılıyor

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile “Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” projesi kapsamında Eskişehir Adliyesi’nde açık mahkeme günü gerçekleşecek. Program kapsamında çiftçi, esnaf, öğrenci, ev hanımı gibi farklı mesleklere sahip 30 vatandaş, Eskişehir Adliyesi’nde bir gün geçirerek burada adliyenin günlük faaliyetleri, ceza adalet sisteminde hakim ve Cumhuriyet savcılarının rolleri hakkında yargı mensupları tarafından bilgilendirilecek.