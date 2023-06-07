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Eskişehir Adliyesi’nin kapıları vatandaşlara açılıyor

Ceza adalet sisteminin işleyişi ve vatandaşların hakları hakkındaki bilgilerinin artırılması amacı ile Eskişehir Adliyesinde 9 Haziran Cuma günü açık mahkeme günü gerçekleşecek. Farklı meslek gruplarına sahip 30 vatandaş, adliyede bir gün geçirerek adliyenin günlük faaliyetleri, ceza adalet sisteminde hakim ve Cumhuriyet savcılarının rolleri hakkında yargı mensupları tarafından bilgilendirilecek.

11:09 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eskişehir Adliyesinde 9 Haziran Cuma günü açık mahkeme günü gerçekleştirilecek.

Eskişehir Adliyesinde 9 Haziran Cuma günü açık mahkeme günü gerçekleştirilecek.

Eskişehir Adliyesinde 9 Haziran Cuma günü açık mahkeme günü gerçekleştirilecek.


Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile “Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” projesi kapsamında Eskişehir Adliyesi’nde açık mahkeme günü gerçekleşecek. Program kapsamında çiftçi, esnaf, öğrenci, ev hanımı gibi farklı mesleklere sahip 30 vatandaş, Eskişehir Adliyesi’nde bir gün geçirerek burada adliyenin günlük faaliyetleri, ceza adalet sisteminde hakim ve Cumhuriyet savcılarının rolleri hakkında yargı mensupları tarafından bilgilendirilecek.


Program dahilinde vatandaşlara farklı bürolarda çalışan savcıların ve ceza mahkemeleri hakimlerinin rolleri hakkında bilgi verilecek. Ayrıca Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’yle (UYAP) ilgili sunumlar yapılacak. Vatandaşlar gün içerisinde adliyenin mahkeme salonları, adli görüşme odaları, savcılık birimleri gibi alanları ziyaret etme fırsatı bulacak.


#Eskişehir Adliyesi
#açık mahkeme
#yargı
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