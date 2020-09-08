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Eskişehir haberleri: Erişte hazırlamak için toplandılar: Sekiz kişiye koronavirüs bulaştı

Erişte hazırlamak için toplandılar: Sekiz kişiye koronavirüs bulaştı

Eskişehir’in 500 nüfuslu Gürpınar Mahallesinde erişte hazırlamak için toplanan bir grup vatandaş, koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Karantinada dördüncü güne giren vatandaşların yaşadığı mahallede yetkililer tarafından hiçbir önlemin alınmadığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
Erişte yapan 8 kadın koronavirüse yakalandı.
Erişte yapan 8 kadın koronavirüse yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesinde yaşayan 8 kadın, makarna hazırlamak için bir evde toplandı. Ertesi gün makarna kesenler arasındaki 4 kişide, daha sonra diğerlerinde koronavirüs tespit edildi.

  • Şu anda mahallede virüse yakalanan 8 kişi karantinada dördüncü günlerine girerken, Gürpınar’da hiçbir önlemin alınmadığı görüldü. Normalde pandemi sürecinde karantinalı evlerde çeşitli önlemler alınırken, adeta sessizliğe bürünen 500 nüfuslu mahallede önlem alınmaması çevrede yaşayanları tedirgin etti.

İHA
Gürpınar Mahallesinde erişte hazırlamak için toplanan bir grup vatandaş koronavirüse yakalandı.

"Makarna kesenlerden 4 kişide çıktığını duydum"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Necla Burcu, mahallede yaşanan makarna olayını anlattı. Burcu, "Makarna kesmeye gitmişler, makara kesildikten sonra birinde çıkmış. Makarna kesenlerin içinde 4 kişide çıktığını duydum. Şu anda herkes evinde, kimse kimseye gitmiyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan 14 gün kimse birbirini kabul etmesin evinde otursun denildi. Dün kimlerle görüştünüz diye sorup numaralarını aldılar" diye konuştu.

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