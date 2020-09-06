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Koronavirüs Gaziantepte akılalmaz iddia Koronalı aşçının yaptığı yemeği 300 işçi yedi
TÜRKİYE

Gaziantep'te akılalmaz iddia: Koronalı aşçının yaptığı yemeği 300 işçi yedi

Gaziantep Valiliği, 300 işçinin çalıştığı bir fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan aşçının yaptığı yemeğin dökülmek yerine işçilere yedirildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Duruma itiraz eden bir çalışanın işten çıkarıldığı öğrenilirken, fabrika yetkilileri ise iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi İHA
Aşçının yaptığı yemeği yemeği yemek istemeyen ve yaşananlara itiraz eden bir personel işten çıkarıldı.
Aşçının yaptığı yemeği yemeği yemek istemeyen ve yaşananlara itiraz eden bir personel işten çıkarıldı.

Sanayi kenti Gaziantep’te koronavirüs vakalarının artışında ve yayılmasında en önemli etken olarak gösterilen fabrikalarda salgının başladığı ilk zamanlardan itibaren vaka sayıları yüksek olan kentte, faaliyet gösteren bir fabrikada yaşandığı iddia edilen son olay ise pes dedirtti. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan bir aşçının testi pozitif çıktı. İddiaya göre, testi pozitif çıkan aşçının yaptığı yemek ise dökülmek yerine fabrikadaki 300 işçiye yedirildi. Duruma itiraz eden ve yaşanan olayları sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Yılmaz isimli işçi ise, KOD-29’dan işten çıkarıldığını iddia etti. Fabrika yetkilileri ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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“Virüslü aşçının yaptığı yemeği yedirdiler”

Yaşanan olayı anlatan ve duruma itiraz ettiği için işten çıkarıldığını iddia eden Mustafa Yılmaz,“Fabrikada çalışıyordum. 22 Ağustos 2020 tarihinde aşçımız Covid-19 testi için hastaneye gitmişti. Aşçımız test sonucu çıkmadan tekrar iş yerine gelip yemek yapmaya başlıyor. Bu yemeği yaptıktan sonra da test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen bu yemeği bize yediriyorlar. Bu yemeği fabrikada çalışan 300 kişi yiyor ve bundan sonra karantina uygulanmadı. Yapılan o yemek 3 gün boyunca işçilere yedirildi ve aşçımızın yaptığı yemekten dolayı bir kişinin daha Covid-19 hastalığına yakalandığı söylendi” dedi.

Ankara'daki bir çarşıda yayılan koronavirüs iddiası 300 esnafı mağdur etti: Bir kişi bile gelmiyor
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Kızılay Büyük Çarşı'da kuyumcu esnafının başı sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı ile dertte.
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Ses kaydında yer alan “Büyük Çarşı'nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar. Tamamı Covid ifadeleri üzerine tamamen müşterilerinin kesildiğini belirten esnaf, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
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Söz konusu ses kaydının tamamen asılsız olduğunu ve çarşı esnafını mağdur ettiğini söyleyen Kızılay Büyük Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uçak, şunları söyledi:
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Bizim çarşımızda şu ana kadar sadece bir tane arkadaşımız korona virüse yakalandı. O da 21 gündür evinde karantina altında. Sosyal medyada bu bayanın yolladığı ses kaydında Büyük Çarşı'daki tüm esnaf arkadaşlarımızın Covid olduğu ve ambulanslarla hastanelere götürüldüğü söyleniyor. Bunun üzerine çarşımıza 2 gündür bir Allah'ın kulu gelmiyor. Bu iddia kesinlikle yalandır. Öyle bir şey yoktur. 300 tane dükkan var burada ve hepimiz mağduruz. Çarşımız zor durumda, elektrik faturalarımızı ödeyemiyoruz, bekçilerimizin maaşını bile zor ödüyoruz.
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Sosyal medyada yayılarak Kızılay Büyük Çarşı esnafını mağdur eden sözde ses kaydında şu ifadeler yer alıyor:<br>​<br>​ Arkadaşlar Büyük Çarşı'da kuyumcu bir arkadaşım vardı, ondan haber geldi. Büyük Çarşı'nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar. Tamamı Covid. Hani Kızılay'da çok önemli bir işiniz yoksa, hani hiçbir yere gitmeyin, gerçekten durum çok vahim diyorlar.
Ankara'daki bir çarşıda yayılan koronavirüs iddiası 300 esnafı mağdur etti: Bir kişi bile gelmiyor
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Kızılay Büyük Çarşı'da kuyumcu esnafının başı sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı ile dertte. Ses kaydında yer alan "Büyük Çarşı'nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar. Tamamı Kovid" ifadeleri üzerine tamamen müşterilerinin kesildiğini belirten esnaf, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.


“İtiraz ettim, işten çıkarıldım”

Fabrikada yaşanan bu durumu sosyal medya hesabından paylaştığını ve nedenle KOD-29 ile işten çıkarıldığını iddia eden Yılmaz, “Ben arkadaşlarımın sağlığı için bu olayı Whatsapp durumumda paylaştım. İnsanlar çoluk çocuk sahibi bir rahatsızlık, sıkıntı olmasın diye paylaştım. Bundan dolayı beni KOD-29 ile işten çıkardılar. Personel müdürlüğündeki bir yönetici bana, ‘İnsanları uyarmak sana mı kaldı?’ dedi. Ben bu fabrikada 7 yıl özveri ile çalıştım, gecemi gündüzüme kattım. Pandemiden dolayı işten çıkarmak yasak olduğu için beni KOD-29 ile işten çıkarttılar. Tazminat ve ihbar hakkımı alamadım ve bana, ‘git mahkemeye ver ne halin varsa gör’ dediler. Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. İnsanların sağlığı ile oynamasınlar” diye konuştu.


“İddialar gerçek dışı”


Öte yandan yaşanan olayı yalanlayan fabrikada yetkilileri ise, aşçının korona virüs testinin pozitif çıktığını doğrularken, korona virüs testi pozitif çıkan aşçının yaptığı yemeğin kimseye yedirilmediğini ve işçi Mustafa Yılmaz’ın iş ahlakına aykırı davranışlar nedeniyle işten çıkarıldığını, bu nedenle de karalama yapmaya çalıştığını iddia etti.

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