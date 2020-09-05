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Koronavirüs 153 bin Kovidli seyahatte yakalandı
TÜRKİYE

153 bin Kovidli seyahatte yakalandı

Koronavirüs teşhisi koyulan ve evde izolasyonda kalması gereken 153 bin kişinin iller arası seyahate yeltenirken yakalandığı ortaya çıktı. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Afşin Emre Kayıpmaz, “Karantinada kalması gerekenlerin dışarıda olması kabul edilemez. Bu durumda başta sevdikleriniz olmak üzere birilerinin sizin yüzünüzden hastalanmasını göze almışsınız demektir” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye’de son günlerde yeniden pik yapan koronavirüs salgınında dikkat edilmesi gerekenleri Yeni Şafak’a değerlendirdi. Kamuda ve özel sektörde vakaların önlenmesi için uygulamaya konulan ‘esnek mesainin’ sosyalleşmek için bir fırsat olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kayıpmaz, “Aslında genelgenin hedefi hareketliliği azaltmaktı. Bununla birlikte esnek çalışmayla birlikte sosyalliğin arttığını gözlemledik. Toplumun bir bölümü esnek mesaiyi sosyalleşmek için bir fırsat olarak gördü. Normalde hafta içi kalabalık olmayan park alanlarında daha fazla insan bir araya gelmeye başladı. Bazı kimseler, uzun zamandır görmediği arkadaş ve akrabalarını ziyaret için bu günleri tercih etti” diye konuştu.

Afşin Emre Kayıpmaz

KALABALIK UYARISI

Ankara başta olmak üzere bazı illerde vaka sayılarının sürekli arttığına dikkat çeken Kayıpmaz, “Özellikle bu illerdeki insanlarımızdan ricamız, bir kısıtlama kararına ihtiyaç duymaksızın, arkadaş buluşması, doğum günü kutlaması, toplu ziyafetler, kabul günleri, piknikler gibi etkinliklerden uzak durmalarıdır” dedi.

ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİLER

Kovid-19 pozitif olduğu veya Kovid-19 temaslı olduğu için karantinaya alınanların özellikle dikkat etmeleri gerektiğini belirten Kayıpmaz, “Karantinada kalması gereken kişilerin kapılarının eşiğinden adım atarak sosyal hayata katılma teşebbüsü ise hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez. Evde izole olmanız gereken durumda dışarıda geziyorsanız ki bu durumdaki 153 bin kişinin iller arası seyahate yeltendiğini öğrendik, başta sevdikleriniz olmak üzere birilerinin sizin yüzünüzden hastalanmasını ve daha da kötüsü hayatını kaybetmesini göze almışsınız demektir” şeklinde konuştu.

ERKEN YA DA GEÇ SAAT

  • Sağlığımızı korumak için dikkat edilecek husular konusunda bilgi veren Kayıpmaz, şunları kaydetti: “Sabah erken veya akşam geç saatlerde, kalabalığın olmadığı yerlerde yapılacak bir yürüyüş hem bedenen sağlıklı kalmanızı sağlayacak hem de uzun süre evde kalmanın psikolojik etkilerinden sizi koruyacaktır. Yalnız veya en fazla iki kişiyle sakin yerlerde yapılacak böyle bir aktivite, toplu her tür etkinlikten daha güvenlidir.”

Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu

Gazi Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Arhan, Ankara’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yoğun bakım servislerinin yüzde yüz dolduğunu açıkladı.

Artırmakta zorlanıyoruz

Arhan, Kurban Bayramı sürecinde ve tatil döneminde kent dışına çıkanların Ankara’ya dönmesinin, vaka sayılarının artmasına yol açtığına dikkat çekerek, “Kurban Bayramı sonrası dönemde biz hastane olarak kademeli bir şekilde başvuran hasta talebine göre Kovid-19 servisi ve yoğun bakım kapasitemizi imkanlarımız ölçüsünde artırdık. Şu anda 3 yataklı servisimiz ve 3 yoğun bakım ünitemizle Kovid-19 sağlık hizmetini sürdürüyoruz, servis ve yoğun bakımlarımızda doluluk oranı yüzde 100. Bundan sonrasında Kovid-19 için daha fazla kapasite artırımında Kovid-19 olmayan hastalarımıza da sağlık hizmeti sunma zorunluluğumuz ve sağlık personeli kısıtlılığımız nedeniyle artırmakta çok zorlanıyoruz” dedi.

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