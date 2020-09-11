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Gündem Eskişehirde dört akademisyeni katleden Volkan Bayarın cezası belli oldu Dört kez ağırlaştırılmış müebbet verildi
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Eskişehir'de dört akademisyeni katleden Volkan Bayar'ın cezası belli oldu: Dört kez ağırlaştırılmış müebbet verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde dört akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.

Haber Merkezi DHA
Volkan Bayar'a dört kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Volkan Bayar'a dört kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Olay ESOGÜ Meşelik Kampüsü’ndeki Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018’de meydana geldi. Araştırma Görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ı tabancayla vurarak öldürdü.

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  • Yaşanan bu acı olay sonrasında Volkan Bayar hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, eşi Saadet Aylin Yağan hakkında da ‘azmettirme’ suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Eşi serbest bırakıldı

Eskişehir’de üç akademisyen ve fakülte sekreterini öldüren Volkan Bayar’ın 3. Ağır Ceza Mahkemesinden görülen davasının karar duruşmasında Volkan Bayar’a ‘Kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Volkan Bayar’ın eşi Saadet Aylin Yağan’a ise azmettirme suçundan gerekli delil bulunmaması sebebiyle beraat etti.

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