Eskişehir'de dört akademisyeni katleden Volkan Bayar'ın cezası belli oldu: Dört kez ağırlaştırılmış müebbet verildi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde dört akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.

Haber Merkezi 11 Eylül 2020, 11:59 Son Güncelleme: 11 Eylül 2020, 12:09 DHA