Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kent merkezinde olduğunu belirledi.
- Polis ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen baskında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i meslekten ihraç astsubay ile 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmalarının sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi