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Esra Hankulu davasında yeni detaylar: Ümitcan Uygun delilleri yok etmek için yapmış

Ankara'da Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada savcının 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep ettiği tutuklu sanık Ümitcan Uygun'un (28), delilleri yok etmek için telefonundaki rehberden Esra'nın ismini sildiği ortaya çıktı. Esra'nın telefonunda da bazı veriler ile 112 hattını arama kaydının da silindiği belirlendi. Ayrıca sanık Uygun'un olay sonrası yakalanmadan önce telefonunun arama motoruna, ‘Ümitcan Uygun son dakika’ yazarak, internette kendisiyle ilgili haber olup olmadığını kontrol ettiği tespit edildi.

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Haber Merkezi DHA
Esra Hankulu davasında yeni detaylar: Ümitcan Uygun delilleri yok etmek için yapmış
Ümitcan Uygun - Esra Hankulu

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek serbest bırakıldı. Adli Tıp raporunda künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra'nın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun hakkında 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI


Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Celse arasında mütalaasını sunan savcı, Esra Hankulu'nun, 3 Ağustos 2021'de sanıkların tamamı evdeyken, künt kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

CESEDE UYUR POZİSYONU VERDİ

Sanık Uygun'un odada, Hankulu'nun hayati bölgesi başına cebir uyguladığını, böylece maktulün düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucunda hayatını kaybettiğini, ardından sanığın cesede yatakta bulunduğu pozisyonu vererek evden ayrıldığını belirtti.

  • Mütalaada, sanık Uygun için ‘kastan öldürmek’ suçundan müebbet, tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelik için ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan 5’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ümit Uygun müebbetle yargılanacak
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Ümit Uygun müebbetle yargılanacak

REHBERİNDEN ESRA'YI SİLMİŞ


Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi raporlarında sanık Ümitcan Uygun'un, Esra'nın ölümüyle ilgili delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu raporunda yer alan iletişim tespit tutanağına göre, o gece sanık Uygun’un 'uyuduk' dediği saat 04.53 sıralarında kendi sim kartını Esra'nın cep telefonuna taktığı ve rehberinden Esra'nın ismini sildiği ortaya çıktı.

  • Esra'nın sim kartını taktığı kendi cep telefonunu evde bırakan Uygun'un, Esra'nın telefonundaki bazı verileri ve arama kayıtlarını da sildiği tespit edildi.

Sabah saat 10.15 sıralarında avukatının telefonu ile uyandığını, evden çıkarken Hankulu’nun kendisini uğurladığını ileri süren Uygun, ölüm haberini de diğer sanıkların kendisini araması sonucu öğrendiğini iddia etmişti. Ancak iletişim tespit tutanağına göre, Uygun, diğer sanıklar evde uyurken saat 12.19'dan 14.00’a kadar 5 kez Hankulu'nun telefonunu aradı; ancak telefona cevap veren olmadı.

TELEFONLARI DEĞİŞTİRDİ

Sanık Uygun, bu arama kayıtları ile ilgili Hankulu ailesinin avukatı Nuran Özdemir’in, "Sim kartları neden değiştirdin? Evden çıktıktan sonra Esra’nın cep telefonunu aradın mı?" şeklindeki sorusuna, "Esra benim telefonum bir üst model olduğu için onu kullanmak istiyordu. O nedenle gece oturduğumuz sırada değiştirdim. Evden çıktıktan sonra Esra’nın telefonunu aradığımı hatırlamıyorum" dedi.

Ümitcan Uygun'un yanındaki kız arkadaşı ölü bulundu: Gözaltına alındı
GÜNDEM
Ümitcan Uygun'un yanındaki kız arkadaşı ölü bulundu: Gözaltına alındı


ARAMA KAYITLARI SİLİNMİŞ


İhbar üzerine öğle saatlerinde eve giden polisin Esra Hankulu’nun sim kartının takılı olduğu Ümitcan Uygun’a ait cep telefonunu evde bulamadığı ortaya çıktı. Telefonu, tutuksuz sanık Dilan Civelek’in, polis merkezinde ifadesinden sonra çantasından çıkartarak polise verdiği belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu bu telefonla sanık Uygun evden çıktıktan sonra 5'i Uygun'u, 2'si 112'yi olmak üzere 7 adet arama yapıldığı ve bu arama kayıtlarının silindiği tespit edildi. Sanık Civelek, telefonu saklamadığını ve polise teslim ettiğini söylerken, arama kayıtlarının silinmesi ile ilgili bir şey bilmediğini ileri sürdü.

  • Diğer sanık Furkan Gürgil de Esra'yı cansız yatarken bulduktan sonra Ümitcan Uygun’u, bilge vermek için aradığını, ardından da 112’yi aradığını söyledi. Sanık Gürgil de arama kayıtlarını kimin sildiğini bilmediğini iddia etti.

ALEYNA ÇAKIR'IN FOTOĞRAFLARINA BAKMIŞ


Yine iletişim tespit tutanağında yer alan bilgilere göre, sanık Uygun, o gece sim kartları değiştirmeden önce telefonu ile sosyal medya hesabında birçok yere giriş yapmış. Ölümüyle ilgili soruşturma devam eden Aleyna Çakır’ın fotoğraflarına da baktığı belirlenen Uygun, avukat Özdemir’in, "Neden Aleyna Çakır’ın fotoğraflarına baktın, bu nedenle mi Esra ile kavga ettiniz?" yönündeki sorusuna, "Sosyal medyada birçok kişinin profiline girip bakarım. Annem olur, babam olur ya da arkadaşlarım. O gece Aleyna Çakır’ın fotoğraflarına baktığımı hatırlamıyorum" diye cevap verdi.

'SON DAKİKA' HABERLERİNE BAKMIŞ


Sanık Uygun'un olay sonrası yakalanmadan önce de telefonunun arama motoruna, ‘Ümitcan Uygun son dakika’ yazarak, internette kendisiyle ilgili haberleri kontrol etmiş. Uygun, neden bu şekilde arama yaptığı yönündeki soruya ise kendisiyle ilgili her gün haber yapılması nedeniyle sık sık internette arama yaptığını iddia etti.

Öte yandan Ümitcan Uygun'un, Esra'nın öldüğü evden çıktıktan sonra caddede elinde cep telefonu ile ilgilenerek yürürken iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de dosyada delil olarak yer aldı.

Esra Hankulu'nın ölümünde 'Aleyna Çakır' detayı: Ümitcan Uygun'dan pes dedirten sözler
FOTOĞRAF 20
Title
Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu.
Title
Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı.
Title
Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Title
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ<br><br>Adli Tıp raporunda Hankulu’nun, künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenince, Ümitcan Uygun hakkında 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. <br>
Title
'ESRA TİTREMEYE VE KASILMAYA BAŞLADI'<br><br>Davanın ilk duruşması Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü.
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Duruşmaya, tutuklu sanık Ümitcan Uygun, bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ile Dilan Civelek hazır bulundu.
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ÜMİTCAN UYGUN: BİRLİKTE ESRA'YI BANYOYA GÖTÜRDÜK<br><br> İddianamenin okunmasının savunmasını yapan Uygun, Hankulu ve Dilan Civelek’in evde alkol aldıklarını, Furkan Gürgil ile kendisinin içmediğini, birlikte çorbacıya gittiklerini, saat 02.30 sıralarında Hankulu’nun evine döndüklerini söyledi.
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Uygun, \"Birlikte odaya geçtikten 10 dakika sonra Esra titremeye ve kasılmaya başladı. Esra'nın kollarından tutup yere uzandırdım. Furkan'ı odaya çağırdım. Birlikte Esra'yı banyoya götürdük. Saçlarına ve bacaklarına su tuttuk.
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\"ÇAY DEMLEDİ BİRLİKTE İÇTİK\"<br><br>Daha sonra kendine geldi. 'Kötüysen hastaneye gidelim' dedim. O da 'İyiyim, gerek yok' dedi. Furkan tuzlu ayran yaptı, içtikten sonra kustu ve kendine geldi. Çay içmek istediğini söyledi. Hatta kendi çay demledi hep birlikte içtik\" ifadelerini kullandı.
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\"EVDEN AYRILDIĞIMDA HAYATTAYDI\"<br><br>Daha sonra tekrar odaya giderek uyuduklarını iddia eden Uygun, \"Sabah 08.00 avukatım aradı, adliyede bir başka olay için ifade vermem gerektiğini söyledi. Telefon sesine Esra da uyandı. Evden ayrıldığımda hayattaydı. Dilan ve Furkan da uyuyordu\" dedi.
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'MORLUKLARIN NASIL OLUŞTUĞUNU BİLMİYORUM’<br><br>Mahkeme başkanının, adli tıp raporunda Hankulu’nun başına aldığı darbe sonucu öldüğünün tespitini sorması üzerine sanık Uygun, \"Furkan saat 14.00 gibi beni aradı. Esra'nın dudaklarının mosmor olduğunu ve nabzının atmadığını söyledi. Esra ile aramızda tartışma bile yaşanmadı. Vücudundaki morlukların nasıl olduğunu bilmiyorum\" yanıtını verdi.
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ALEYNA ÇAKIR'IN FOTOĞRAFLARINA BAKMIŞ<br><br>Bu arada ölen Hankulu'nun ailesinin avukatı, sanık Uygun'un cep telefonunun dijital inceleme raporlarının dosyaya girdiğini, buna göre sanığın olay sabahı kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in fotoğraflarına baktığının tespit edildiğini, bu nedenle Hankulu'yla kavga etmiş olabileceğini söyledi.
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\"KAVGA ETMEDİK\"<br><br>Bunun üzerine Uygun, \"Telefonumda sürekli fotoğraflara bakarım. Sayfamda kim varsa anne, baba, arkadaşlar ancak o gün kimin fotoğrafına baktığımı hatırlamıyorum. Esra ile hiç kavga etmedik\" dedi. Uygun, Hankulu’nun telefonundan bazı verilerin silinmesiyle ilgili soruya da \"Bilmiyorum\" cevabını verdi.
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'BENDEN BAHSETMEYİN' DEDİ'<br><br>Savunmasını yapan tutuksuz sanık Furkan Gürgil, gece Hankulu ile Uygun’un uyumak için odaya geçtiklerini, o saatten sonra kendilerinin de uyuduğunu belirterek, \"Saat 14.00 gibi uyandık. Esra’nın odasına gittiğimde mosmor olduğunu gördük. Ağzından su gelmişti. Önce Ümitcan Uygun’u, ardından da 112’yi arayarak yardım istedim. Eve gelen sağlık ekiplerinin öldüğünü söylemesi üzerine Ümitcan’ı birkaç kez daha aradım. Ümitcan ‘benden bahsetmeyin’ dediği için ilk ifademde söylemedim\" dedi.
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'DAHA ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ'<br><br>Sanık Dilan Civelek de, Ümitcan Uygun’un telefonda, \"'Ne içip ne yediyseniz polise söyleyin; ancak benden bahsetmeyin' dedi. Daha önce Ümit’in sosyal medyadan kızlarla yayın yaptığını Esra’ya söylemiştim. O nedenle kavga etmişlerdi. Beni olay nedeniyle tehdit etmişti. Furkan ile konuşmasındaki ses tonunda tehdit ettiğini düşündüm\" dedi.
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Her iki sanık da, Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları yönündeki suçlamayı ise kabul etmedi.
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Tanıkların dinlenmesi ardından taraf avukatlarının beyanları alındı.
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Savcının mütalaasının ardından Ümitcan Uygun’un tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
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Esra Hankulu'nın ölümünde 'Aleyna Çakır' detayı: Ümitcan Uygun'dan pes dedirten sözler
Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un (28), Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada 'kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanmasına başlandı. Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına ilişkin erkek arkadaşı Ümitcan Uygun ve arkadaşları Dilan Civelek ile Furkan Gürgil hakim karşısına çıktı. Şüpheliler hakim karşısında savunmalarını yaptı. Ümitcan Uygun'un ifadesi ve Esra Hankulu'nun ölümünde 'Aleyna Çakır' detayı dikkat çekti. İşte mahkemede verilen ifadelerin detayları...

Esra Hankulu'nun ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ümitcan Uygun cesede uyur pozisyonu vermiş
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Ankara'daki evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun ile Dilan Civelek ile Furkan Gürgil'in yargılanmasına ilişkin cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu.
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Mütalaada, olay günü Ümitcan Uygun'un odada, Hankulu'nun hayati bölgesi olan başına cebir uyguladığı bu nedenle maktulün düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucunda hayatını kaybettiği, ardından Uygun'un cesede yatakta uyur pozisyonu vererek evden ayrıldığı ifade edildi.
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ÜMİTCAN DA EVDEYDİ<br><br>Adli tıp raporlarında maktulün ölümünden önceki 24 saat içinde beyin kanaması geçirdiği, ölümün maktulün evde olduğu ve kötüleştiği 01.00 ile 12.30 arasındaki saat diliminde olduğu o süre içerisinde sanık Uygun'un evde bulunduğu anlatıldı.
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'ÜMİTCAN UYGUN ÖLDÜRDÜ'<br><br>Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sırada Hankulu'nun çenesinin kitlendiğinin anlaşıldığı, alınan raporlardan ve sanıkların beyanlarından anlaşılacağı üzere vücuttaki darbelerden sonra bir saat içerisinde maktulün kustuğu ve şuurunun bozulduğu bu şekilde<br>Hankulu'nun Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünün anlaşıldığı belirtildi.
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Esra Hankulu'nun olay gününde Ümitcan Uygun tarafından darp edildiği kaydediler mütalaada darbeler neticesinde Hankulu'nun vücudunda bası, ekimoz ve sıyrık izlerinin oluştuğu belirtildi.
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ESRA KENDİNİ SAVUNDU<br><br>Uygun'un Hankulu'yu uyku halinde öldürdüğüne ilişkin bir delil ve iddia olmadığı, Hankulu'nun ölmeden önce sanığa karşı kendisini savunduğu bu durumun da maktulün yaralarından anlaşıldığı mütalaa edildi.
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BAŞINA DARBE ALDI<br><br>Hankulu'nun başına aldığı darbe ile ölümünü arasındaki nedensellik bağının da adli tıp raporlarıyla da tespit edildiği belirtildi.
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HANKULU'NUN KENDİNİ SAVUNMAYACAK DURUMDA OLMADIĞI BELİRLENDİ<br><br>Mütalaada şu tespitlerde bulunuldu: \"Kişinin olay sırasında alkollü olması yada ilaç almasının tek başına 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçunu oluşturmadığı, bu nedenle sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiği belirlenmiştir.<br><br>
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Sanıklar, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in olaydan sonra Uygun'un telefonda, 'Beni bu işe karıştırmayın' demesi ve Hankulu'na ait telefonu sakladıkları nedeniyle 'suç delillerini karartmak' suçundan hüküm kurulması gerektiği anlaşılmıştır.<br><br>
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Esra Hankulu'nun ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ümitcan Uygun cesede uyur pozisyonu vermiş
Evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan Ümitcan Uygun hakkında 'kasten öldürme' suçundan mütalaa verildi. Mütalaada Hankulu'nun darp edildiği ve künt kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ve Uygun'un cesede yatakta uyur pozisyonu verdiği aktarıldı.


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