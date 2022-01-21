​Ümit Uygun müebbetle yargılanacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hankulu’nun ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Ümit Uygun ile olay esnasında evde bulunan Furkan G. ve Dilan C. hakkında dava açmıştı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Mütalaada, Hankulu’nun künt travma neticesinde beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle öldüğünün tespit edildiği anımsatıldı. Ümit Uygun’un daha sonra cesede yatakta uyur pozisyon vererek evden ayrıldığına vurgu yapıldı.

Esra Hankulu

DARP NEDENİYLE BEYİN KANAMASI

Savcı, mütalaasında Adli Tıp’tan alınan raporlara da dikkat çekti. Genç kızın ölümden önceki 24 saat içinde beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini hatırlatan savcı, Hankulu’nun saat 01.00 ile saat 12.30 arasında hayatını kaybettiğini, Ümit Uygun’un bu saat aralığında evde olduğu kaydedildi.

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Mütalaada, “Esra Hankulu’nun sanık Ümit Uygun tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştır. Sanık Uygun’un, Esra Hankulu’nun birçok yerine de darp uyguladığı, bu darplar sebebiyle maktulün vücudunun birçok yerinde bası, ekimoz ve sıyrık izleri oluştuğu görülmüştür” tespitlerine yer verildi.

ÖLMEDEN ÖNCE KENDİNİ SAVUNDU

Uygun’un maktulü uyku halinde öldürdüğüne ilişkin bir delil ve iddia olmadığına dikkat çekilen mütalaada, Hankulu’nun ölmeden önce Uygun’a karşı kendini savunduğu, bu durumun da maktulün yaralarından anlaşıldığı bildirildi.