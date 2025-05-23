Etil asetat ithalatında korunma önlemi uygulanacak

Buna göre, etil asetat ithalatında ton başına birinci yıl 110 dolar, ikinci yıl 104 dolar, üçüncü yıl 99 dolar olmak üzere 3 yıl ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, söz konusu ürünün ithalatında ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ülke ayrımı yapılmaksızın her yıl 10 bin tonluk kısmı için de genel tarife kontenjanı açıldı.