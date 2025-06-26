Eurofighter ve F-35’te olumlu gelişmeler var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Terörizmden en fazla zarar gören, bölgemizde birçok krizden doğrudan etkilenen müttefikiz. Ülkemizi tüm bu krizlerin, sıcak çatışmaların ve gerilimlerin uzağında tutmaya gayret ediyoruz. Caydırıcılığımızın artırılmasına büyük önem veriyoruz.”





DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLİYORUZ

“Türk savunma sanayiinin yaptığı büyük atılım dünyada parmakla gösterilmektedir. SİHA ve İHA başta olmak üzere birçok alanda küresel ölçekte söz sahibiyiz. Savunma harcamalarımız yüzde 2 seviyesinin üstündedir. Mevcut altyapı ve savunma sanayii yatırımlarımız, inovasyona ayırdığımız kaynaklar ile yüzde 5’i yakalamaya en yakın ülkelerdeniz.”





ENGELLER KALDIRILSIN

“Birçok müttefikin tehdit ve sınamalar karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmek konusunda bizimle aynı çizgiye gelmesini doğru buluyorum. Müttefikler arasındaki savunma sanayiindeki ticari engellerin amasız, fakatsız şekilde kaldırılmasını talep ettik. Bunun tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini ümit ediyoruz.”





İNGİLTERE VE ALMANYA’YLA GÖRÜŞTÜK

Bir basın mensubunun “Türkiye bütçeyi artırmada nasıl bir yol izleyecek? Eurofighter alımı olacak mı?” sorusuna Erdoğan, “Önümüzdeki 10 yıl içerisinde tabii ki atacağımız adımlar milli bütçeden olacaktır. Gerekli payı ayırarak NATO’ya desteğimizi vereceğiz Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var. Bunu gerçekleştirdikten sonra inşallah adımlarımızı atmış olacağız” yanıtını verdi.





TRUMP F-35 ALIMINDA İYİ NİYETLİ

F-35 alımı S-400’le ilgili sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Sayın Trump’la yaptığımız görüşmede S-400’ü konuşmadık. O gündemimizde değildi. O iş bitmiş bir iş. F-35 konusunu görüştük. Bu konuda biz 1 milyar 300-400 dolar gibi ödeme yaptık. F-35’leri alma noktasında sayın Trump’ın iyi niyetli olduğunu gördük. F-16’larımızın bakım onarımı, F-35’lerin alımıyla ilgili çalışmalarımızı sorumlu olan arkadaşlarımız devam ettiriyorlar.”





Gazze’yi unutmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey’de liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan, sırasıyla İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi. Starmer’le görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için girişimlerine devam edeceğini, İran ve İsrail’in sağlanan ateşkese uymalarını temenni ettiğini, bu gerilimin Gazze’de felaket boyutuna ulaşan insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğini, Netanyahu hükümetinin Filistin’deki hukuk ihlallerinin kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi ve engelsiz insani yardım erişimi olduğunu bildirdi. Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini koruyarak istikrara kavuşmasını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.





AB İLE İLİŞKİLERİ İLERLETECEĞİZ

Merz ile görüşmede Erdoğan, Suriye’de mültecilerin vatanlarına dönüşleri için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının şart olduğunu bildirdi. Macron ile yapılan görüşmede Erdoğan, Avrupa’nın yeni güvenlik ve savunma mimarisinde AB üyesi olmayan müttefiklerin de dahil edilmesinin fayda sağlayacağını, Türkiye-AB ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla ele alınmasının yararlı olacağını belirtti. Erdoğan, Suriye’nin bölgesel çatışmaların dışında kalma konusunda dikkatli hareket ettiğini, İsrail’in kendi güvenliğini sağlamasının yolunun ise komşularının istikrarından geçtiğini anlamasının önemli olduğunu ifade etti.





Bölgemizin barış ülkesiyiz

Türkiye ve İsrail’in karşı karşıya gelme ihtimaline dair bir soru üzerine Erdoğan, “Türkiye’ye herhangi bir saldırı olmadıktan sonra Türkiye’ye yönelik bir saldırı olmadığı takdirde ki şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye bölgesinin barış ülkesidir. Ancak bütün bunların yanında özellikle de İsrail’in bu çekilmez, dayanılmaz tavrına karşı da biz orada zulmün karşısında yer almayı devam ettireceğiz” dedi.





Bebekler ölürken susulmaz

Orta Doğu’daki tehditlerin ve krizlerin her geçen gün daha ciddi hal aldığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “İsrail en temel ihtiyaç maddelerinin dahi Gazze’ye girişine engel çıkartıyor. İsrail’in saldırıları sebebiyle insani trajedi insani felakete dönüşmüş durumda. Vicdan sahibi hiçbir insan böyle vahşete sessiz kalmaz. Bebekler uyurken susulur öldürülürken susulmaz. Buradan insan hayatına değer veren herkesi zulme karşı seslerini yükseltmeye çağırıyorum. Ancak uluslararası toplumun sessiz kaldığına şahit oluyoruz." İsrail ile İran arasındaki savaşı da değerlendiren Erdoğan, "En son askeri tırmanma bölgemizi ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı. Sayın Trump’ın gayretleriyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Değerli dostum Trump’ın çağrılarına tarafların koşulsuz uymalarını bekliyoruz. Fiili ateşkesin en kısa zamanda kalıcı sükûnete tahvil edilmesini umuyoruz.”





Merz, barış için yardım istedi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın barışçıl çözüme ulaşabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istediğini söyledi. Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama yapan Merz, “Ukrayna çözüm bulunabilmesi adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rusya üzerinde nüfuzunu kullanarak Rusya Devlet Başkanı'nı müzakere masasına getirmesini istedim" ifadelerini kullandı.





Erdoğan’a Ukrayna teşekkürü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’daki rolünden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Starmer’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü hatırlatılarak, “Starmer Ukrayna'da görev yapması planlanan Gönüllüler Koalisyonunun kurulmasında verdiği destek ve barış görüşmelerinde oynadığı rolden dolayı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti” denildi.



