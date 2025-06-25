Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"F-35 konusunu görüştük. F-35 konusunda da biz 1 milyar 400 milyon dolar gibi ödeme yaptık. F-35'leri alma konusunda biz Sayın Trump'ın da iyi niyetli olduğunu gördük. F-16'larımızın tamamıyla bakım onarımı ve F-35'lerlel ilgili de alımla ilgili de çalışmalarımızı sorumlu arkadaşlarımız devam ettiriyor. Sayın Trump öyle akıllıdır ki kime ne soru soracağını da bilir."