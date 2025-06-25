Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Eurofighter görüşmeleri kapsamındaki soruya da açıklık getirdi. Peki Türkiye Eurofighter Typhoon savaş uçağı aldı mı? Görüşmelerde son durum nedir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin İngiltere ve Almanya ile Eurofighter savaş uçağı alımı konusunda olumlu adımların olduğunu ifade etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EUROFIGHTER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Türkiye'nin Eurofighter savaş uçaklarını tedarik etmesi bu iş birliğinin somut ve olumlu bir örneği. Ancak bunun ötesine geçerek, güvenliğimiz için daha fazla sayıda pratik, teknolojik ve endüstriyel iş birliğine ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle otonom sistemler, deniz gözetleme teknolojileri, denizaltı altyapısının korunması ve su altı kablolarının güvenliği gibi alanlar, Türkiye ile birlikte çalışmamız gereken kritik başlıklar.
BERLİN DAHA ÖNCE ENGEL OLMUŞTU
Türkiye, Mart ayında İngiltere’den ön teklif aldı. Bu gelişme, geçmişte Berlin’in Doğu Akdeniz gerilimleri nedeniyle bloke ettiği görüşmelerde ilerleme işareti olarak yorumlandı.
Erdoğan, “Müttefikler arasında savunma ticaretine engel konulmasını doğru bulmuyoruz” diyerek Avrupa ile savunma bağlarını güçlendirmek istediklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya’dan hem satış izni hem de Leopard tankları, Alman yapımı denizaltılar ve diğer sistemler için yedek parça tedariki talep etmesi bekleniyor.
Türkiye’nin, Eurofighter’ın Tranche 4 modeli başta olmak üzere bazı eski versiyonlarını da sipariş etme niyetinde olduğu bildirildi.