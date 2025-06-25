Uçak, Airbus (Almanya ve İspanya), BAE Systems (Birleşik Krallık) ve Leonardo (İtalya) şirketlerinin iş birliğiyle üretilmektedir. Proje, NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı tarafından yönetilmektedir. Typhoon’un geliştirme süreci 1983 yılında başladı. Fransa, kendi savaş uçağını geliştirme kararı alarak projeden ayrıldı ve Rafale’yi tasarladı. Typhoon'un ilk prototipi 1994’te uçtu; 2003’te aktif hizmete girdi.





Eurofighter Typhoon: Avrupa'nın çok uluslu savaş uçağı

Eurofighter Typhoon, Avrupa merkezli çok uluslu bir konsorsiyum tarafından geliştirilen çift motorlu, süpersonik, kanart-delta kanatlı, çok amaçlı bir avcı uçağıdır. Başlangıçta hava üstünlüğü görevleri için tasarlanan Typhoon, zamanla çok rollü operasyonlara uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.





Uçak, Airbus (Almanya ve İspanya), BAE Systems (Birleşik Krallık) ve Leonardo (İtalya) şirketlerinin ortak üretimidir. Proje, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya'yı temsil eden NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı (NETMA) tarafından yönetilmektedir. Bu dört ülke aynı zamanda uçağın ana kullanıcılarıdır.

Gelişim süreci

Typhoon'un kökeni, 1983 yılında başlatılan Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı (EFA) programına dayanmaktadır. Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya’nın katılımıyla başlatılan proje, önceki Panavia Tornado iş birliğinin üzerine inşa edilmiştir. Ancak Fransa, tasarım ve operasyonel gereksinimler konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle projeden ayrılarak Dassault Rafale’i bağımsız olarak geliştirmiştir.





İngiliz yapımı British Aerospace EAP, teknoloji gösterimi amacıyla 1986’da uçarken, Eurofighter’ın ilk prototipi 1994’te havalandı. “Typhoon” ismi 1998’de resmiyet kazandı ve aynı yıl üretim sözleşmeleri imzalandı.





Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte savaş uçağı ihtiyacındaki düşüş, geliştirme sürecini ve maliyetleri etkiledi. Ancak tüm zorluklara rağmen Eurofighter Typhoon, 2003 yılında aktif hizmete girdi.





Kullanıcı ülkeler

Bugün itibarıyla Typhoon şu ülkelerde görev yapmaktadır:

Birleşik Krallık

Almanya

İtalya

İspanya

Avusturya

Suudi Arabistan

Umman

Kuveyt ve Katar da sipariş veren ülkeler arasındadır. Kasım 2023 itibarıyla toplam sipariş sayısı 680’e ulaşmıştır.





Savaş performansı ve görev kabiliyetleri

Typhoon, başlangıçta yakın hava muharebesinde üstünlük sağlamak amacıyla geliştirildi. Ancak zamanla havadan karaya görevleri de üstlenebilecek şekilde evrildi. Storm Shadow, Brimstone ve Marte ER gibi modern mühimmatlarla entegre çalışabilmektedir. Uçak, ilk kez 2011 Libya müdahalesinde kullanıldı. Bugün çoğu kullanıcı ülkenin hava savunmasındaki birincil görev uçağıdır.

Silah Sistemleri

Top: 1 × 27 mm Mauser BK-27

Havadan Havaya Füzeler: AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor

Havadan Karaya Füzeler: Storm Shadow, Brimstone, Taurus, AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM

Bombalar: Paveway II/III, Geliştirilmiş Paveway, JDAM

Elektronik ve Pod Sistemleri: Litening III, Pirate IRST, DASS kendini koruma sistemi





Eurofighter Typhoon – Teknik Özellikler

Mürettebat: 1 kişi (bazı modellerde çift koltuklu versiyon da mevcut)

Uzunluk: 15.96 metre

Kanat Açıklığı: 10.95 metre

Yükseklik: 5.28 metre

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11.000 kg

Yüklü Ağırlık: 16.000 kg

Azami Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan motor (ard yakıcılı)

Her Motorun İtiş Gücü: 60 kN (yaklaşık 13.500 lbf)

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg

Azami Hız: Yüksek irtifada: 2.495 km/s (Mach 2.0+)

Deniz seviyesinde: Mach 1.25 (yaklaşık 1.530 km/s)

Maksimum Menzil: 2.900 km

Servis Tavanı (maksimum irtifa): 19.812 metre (yaklaşık 65.000 ft)

Tırmanma Oranı: 315 metre/saniye (yaklaşık 62.000 ft/dak)

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15







