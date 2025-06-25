Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türk savunma sanayii büyük atılımda.

Türk savunma sanayiimiz parmakla gösteriliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de bebekler öldürülürken susulmaz Gündem / Politika





Müttefikler arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğinin samimiyetle tesis edilmesi de gerekiyor.

Müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki ticaret engellerinin amasız, fakatsız kaldırılması gerekiyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de bebekler öldürülürken susulmaz Gündem / Politika





Üye olmayan müttefiklerin birliğin savunma sanayi girişimlerine tam olarak dahil edilmesinin tüm Avrupa'nın menfaatine olacağını vurguladım.

Terörizm NATO'ya yönelik güncel iki tehditten biri.

Zirve Bildirisi'ne bu tehdidin yansıtılmasını sağladık.

Ukrayna'da devam eden savaşın hem bölgesel hem küresel etkileri oldu.

Türkiye olarak biz savaşın adil ve sürdürülebilir bir barışla sona erdirilmesi için yoğun çabalarımızı sürdürüyoruz.

İstanbul'da bir kez daha arabuluculuğa başladık.

Gazze'de Filistin halkına yönelik olarak devam eden mezalime dikkat çekiyorum.

Şimdiye kadar İsrail saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 56 bin Gazzeli hayatını kaybetti.

2 milyonu aşkın Gazzeli kardeşimizi yıkıntıların arasında tepelerine sürekli bombalar yağarken hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Vicdan sahibi hiçbir insan böyle bir vahşete sessiz kalamaz.

Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz.

Tüm bölgenin selameti için acı da olsa rahatsız edici de olsa hakikatleri cesaretle söylemeyi sürdüreceğiz.

İsrail ile İran arasındaki en son askeri tırmanma bölgemizi çok ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı.

Komşumuz İran'la sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakereyle mümkündür.

Bölgemiz savaşla, yıkımla, saldırganlıkla, tehditle hiçbir yere ulaşılamayacağının örnekleriyle dolu.

Sayın Trump'ın gayretleriyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.

Zirve kapsamında birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdim.

Gelecek yıl müttefiklerimizi Türkiye'de ağırlayacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Şimdiden zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye'ye yönelik bir saldırı olmadığı takdirde ki böyle bir şey şu anda söz konusu değil; Türkiye bölgesinin bir barış ülkesidir ve bölgesinde de barışın özellikle hakim olması için bütün gayretleri gösterir.

Ancak bütün bunların yanında özellikle İsrail'in bu çekilmez, dayanılmaz tavrına karşı da biz orada zulmün karşısında yer almayı devam ettireceğiz.

Bugüne kadar Gazze'de olduğu gibi bölgede zalimlerin, zulmün karşısında yer aldık, yer almaya devam ediyoruz.

Kızılhaç aracılığıyla bile Gazze'deki bu insanlara yardım gitmiyor.

Eurofighter için güzel gelişmeler var.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin bu haliyle devam etmesi durumunda huzur mümkün değil.

Atılan adımlar barışı tehdit ediyor.

Burada nasıl barışı temin edeceksiniz?

Yüz bini aşkın insan ölü, yaralı ve hala daha vurmaya devam ediyorlar, öbür tarafta Gazze'deki insanlara Kızılhaç dahil gıda sevkiyatı yapılmıyor.

Bunu engelleyen kim? İsrail.

Barbarca adım atılmaya devam edildiği takdirde burada nasıl huzurlu ortamı tertip edeceğiz.

F-35 konusunu görüştük.

F-35 konusunda da biz 1 milyar 400 milyon dolar gibi ödeme yaptık.

F-35'leri alma konusunda biz Sayın Trump'ın da iyi niyetli olduğunu gördük.

F-16'larımızın tamamıyla bakım onarımı ve F-35'lerlel ilgili de alımla ilgili de çalışmalarımızı sorumlu arkadaşlarımız devam ettiriyor.







