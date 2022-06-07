Eve giren 1,5 metrelik yılan korkuttu: İtfaiye yakaladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin girişindeki ayakkabılığa giren 1,5 metre uzunluğundaki zehirsiz 'Bozyörük' cinsi yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.
BOZYÖRÜK CİNSİ YILAN YAKALANDI Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Nergis Sokak'ta G.A.'ya ait tek katlı müstakil eve yılan girdi. Yılanı fark eden G.A., itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, yılanın evin girişindeki plastik ayakkabılığa girdiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki zehirsiz 'Bozyörük' cinsi yılanı özel aparatla yakalayıp, doğal yaşam alanına bıraktı.
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Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt’in Kurtalan ilçesinde 10. Bölge ARITPO166-798 ruhsat numaralı sahada, Karabağ-2 tespit kuyusunda petrol arayacak.
Döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılacak. Sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak.
Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.
Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 'Karabağ-2' petrol kuyusu açarak petrol arayacak.
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Ulrich, çıkık dizleri ve kuadriseps kontraktürü olarak bilinen bir hastalıkla doğdu
Ameliyatın maliyeti Ulrich'in ailesi için çok fazlaydı ve annesi Georgette, oğlunun acı çekmesini izlemenin yürek parçalayıcı olduğunu söyledi.
Afrika'daki hayır kurumunun ameliyatını finanse etmek için devreye girmesiyle genç ilk kez dik durabildi.
Çin'den 46 yaşındaki Li Hua da aynı hastalıkla mücadele edenlerden biri.
Kuadriseps kontraktürü, Ulrich'in kaslarının kemiklerine kıyasla daha yavaş büyüdüğü ve bacaklarının dramatik bir şekilde öne eğilmesine neden olduğu anlamına geliyor.
Vücudu ikiye katlanıyordu: Artık yürüyebiliyor
Afrika'da yaşayan Ulrich, dizlerini yerinden çıkaran kuadriseps kontraktürü hastalığı ile dünyaya geldikten sonra vücut ağırlığını desteklemek için sopalarla yürümek zorunda kaldı. Ardından bir hayır kurumunun devreye girmesiyle ameliyat oldu ve şu anda dimdik ayakta durabiliyor.
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Arapgir ilçe merkezinde bulunan kubbesiz, dikdörtgen ve kesme taşlardan inşa edilen 683 yıllık Mir-i Liva Ahmet Paşa Cami sıra dışı mimarisiyle dikkatleri çekiyor. 683 yıl önce yapıldığı bilinen cami o dönemde yaygın olarak inşa edilen ve bilinen kubbeli camilerin aksine kubbesiz dikdörtgen şeklindeki mimarisi görenleri şaşırtıyor.<br>
2013'de başlatılan restorasyon çalışmaları 2016 yılında tamamlandı<br><br>Tarihi cami ile ilgili bilgiler aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçe merkezinde 21 tarihi cami bulunduğunu ifade ederek, ''Arkamızda bulunan cami eski şehir vadisi ulu cami vakfiyesi, yeni cami vakfiyesi, diye geçen Mir-i Liva Ahmet Paşacamisi. Önceki kayıtlarda Müderris Mustafa Efendi camisi olarak geçiyor 683 yaşında bir camimiz. 2013 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2016 yılında tamamlandı'' dedi.
İlhanlılar ile birlikte cami sayısı arttı<br><br>İlçe merkezinde bulunan tarihi camilerin farklı dönemlerde inşa edildiği kaydeden Başkan Cömertoğlu, \"Özellikle İlhanlılar devletinin bu merkezde kurulmasından sonra camilerin farklı mimaride birbirinin arkasına yapıldığını görüyoruz. Bin yaşına girmiş Ulu cami restorasyon bekliyor, 900 yaşını devirmiş yeni cami restorasyonu devam ediyor. 800 yaşındaki Cafer Paşa camimiz, 300 yaşında eski şehir vadisinde Gümrükçü Osman Paşa camimiz var. Bunların dışındaki camilerimizi de geleceğe hazırlama çalışmalarımız devam ediyor'' diye konuştu.
683 yıllık tarihi cami görenleri hayran bırakıyor
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan kubbesiz, dikdörtgen şeklinde kesme taşlardan yapılan 683 yıllık tarihi cami alışılmışın dışında mimarisiyle görenleri şaşırtıyor.