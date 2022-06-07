Eve giren 1,5 metrelik yılan korkuttu: İtfaiye yakaladı

İlhanlılar ile birlikte cami sayısı arttı<br><br>İlçe merkezinde bulunan tarihi camilerin farklı dönemlerde inşa edildiği kaydeden Başkan Cömertoğlu, \"Özellikle İlhanlılar devletinin bu merkezde kurulmasından sonra camilerin farklı mimaride birbirinin arkasına yapıldığını görüyoruz. Bin yaşına girmiş Ulu cami restorasyon bekliyor, 900 yaşını devirmiş yeni cami restorasyonu devam ediyor. 800 yaşındaki Cafer Paşa camimiz, 300 yaşında eski şehir vadisinde Gümrükçü Osman Paşa camimiz var. Bunların dışındaki camilerimizi de geleceğe hazırlama çalışmalarımız devam ediyor'' diye konuştu.