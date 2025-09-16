Evi üst üste altıncı kez yandı: Kimisi yatır kimisi 3 harfli diyor

Durum ortada. 2014’te bu eve yerleştim. 2020’de evim tamamen yandı. Aradan geçen 5 yılın ardından geçen ay tekrar yanmaya başladı. Bugüne kadar 6 kez yangın çıktı. Bu kez tuvaletteki dolap tutuştu. Şu anda kalacak bir yerim yok. Tesisatların hepsi incelendi, herhangi bir sorun bulunamadı. Kimisi gaz, kimisi define, kimisi yatır ya da 3 harfli diyor. Ama sebebini kimse bilmiyor. Düşmanım olsa bile bana böyle bir kötülük yapmaz.