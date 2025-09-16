Evi üst üste altıncı kez yandı: Kimisi yatır kimisi 3 harfli diyor

Yeşiltepe köyünde peş peşe yangınlar.
Düzce’de evi daha önce 5 kez yanan Kadir Kıyak’ın evi, bu kez gece yarısı çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangınlara anlam veremediklerini belirten Kıyak "Kimisi gaz, kimisi define, kimisi yatır ya da 3 harfli diyor. Ama sebebini kimse bilmiyor." dedi.
Düzce
’nin
Kaynaşlı
ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde, daha önce farklı bölgelerden 5 kez yanan Kadir Kıyak’a ait evde bu kez 6. yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınların nedeni ise hâlâ tespit edilemedi.
"Kimisi yatır ya da 3 harfli diyor"
Ev sahibi Kadir Kıyak, çıkan yangınlara anlam veremediklerini belirterek şunları söyledi:
Durum ortada. 2014’te bu eve yerleştim. 2020’de evim tamamen yandı. Aradan geçen 5 yılın ardından geçen ay tekrar yanmaya başladı. Bugüne kadar 6 kez yangın çıktı. Bu kez tuvaletteki dolap tutuştu. Şu anda kalacak bir yerim yok. Tesisatların hepsi incelendi, herhangi bir sorun bulunamadı. Kimisi gaz, kimisi define, kimisi yatır ya da 3 harfli diyor. Ama sebebini kimse bilmiyor. Düşmanım olsa bile bana böyle bir kötülük yapmaz.
Söndürmelerine rağmen tekrar tutuştu
Yangını haber alır almaz yardıma koşan köylülerden Sabri Kıyak ise olay anını şöyle anlattı:
- Yangına yetiştiğimizde alevler üst kata ulaşmamıştı. Bir dakika içinde her yeri sardı. İtfaiye ekipleri önce içeriden, sonra dışarıdan müdahale etti. Söndürmelerine rağmen tekrar tutuştu. Yaklaşık 1,5 saat uğraştılar ama ev tamamen yandı. Elektrikle ilgili de bir sorun çıkmadı. Resmiyette nasıl kayda geçeceğini biz de bilmiyoruz.
Evli ve üç çocuk babası olan 52 yaşındaki Kadir Kıyak, evsiz kaldığını belirterek yetkililerden yardım talep ediyor.
