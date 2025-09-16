Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu

Olay, saat 21.00 sıralarında Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. M.A.G.’nin ailesi, bir hafta önce yapılan doğum günü kutlaması için evi balonlarla süsledi. M.A.G., ailesinin dışarıda olduğu sırada süs için kullanılan balonu kafasına geçirdi. Kafasına geçirdiği balonu çıkartamayarak nefessiz kalan M.A.G.’yı eve gelen ailesi hareketsiz şekilde buldu.