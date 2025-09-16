Evlenecek çiftler için kritik adım: Ehliyet zorunlu olacak

Türkiye’de genç nüfusun azalması ve evlilik oranlarının boşanmalara kıyasla gerilemesi üzerine gençleri hem evliliğe teşvik etmek hem de evlilik kurumunu daha sağlam temellerde inşa edilmesi için düğmeye basıldı. Çiftlerin evlilik öncesinde “ehliyet” niteliği taşıyan bir eğitimden geçmesi zorunlu olacak. Böylece yanlış evliliklerin önüne geçilmesi, olası sorunların daha baştan tespit edilmesi ve evliliklerin daha sağlam temeller üzerine kurulması hedefleniyor.
Türkiye’de genç nüfusun azalması ve evlilik oranlarının boşanmalara kıyasla düşüş göstermesi üzerine başlatılan “Aile Yılı” kapsamında yeni bir düzenleme gündemde. Edinilen bilgilere göre, evlilik kurumunun daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için çiftlere “evlilik ehliyeti” şartı getirilecek ve zorunlu eğitim programları uygulanacak.
AK Parti, artan boşanmaların önüne geçmek ve aile yapısını korumak amacıyla evlilik öncesinde çiftlere eğitim vermeyi planlıyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek danışmanlık mekanizması ile erken dönemde olası sorunların tespit edilmesi ve yanlış evliliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Eğitim ve destek süreci yalnızca evlilik öncesiyle sınırlı kalmayacak; evlilik sonrasında da taraflara rehberlik edilerek anlaşmazlıkların çözülmesi için destek verilecek. Eğer ayrılık kaçınılmaz olursa da sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; parti kaynakları, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Çiftler, evlendikten sonra sorun yaratabileceğini düşündükleri birçok meseleyi ilişkilerinin bozulmaması için birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete eğilim, sosyoekonomik ya da kültürel farklılıklar çoğu zaman dürüstçe paylaşılmıyor. Bu durum ilerleyen dönemlerde şiddetli geçimsizliğe ve boşanmalara yol açabiliyor. Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftler birbirlerine karşı daha şeffaf olabilir. Bu adım, güçlü aile yapısının oluşmasında önemli bir dönüm noktası olacaktır.”
Öte yandan, sürecin hız kazanması için çalışmalar da başlatıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’nın öncülüğünde, cuma günü Erzurum’da “Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı” gerçekleştirilecek.
Çalıştaya Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan uzman isimlerin yanı sıra akademisyenler de katılacak.