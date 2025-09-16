Evlenecek çiftler için kritik adım: Ehliyet zorunlu olacak

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; parti kaynakları, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:





“Çiftler, evlendikten sonra sorun yaratabileceğini düşündükleri birçok meseleyi ilişkilerinin bozulmaması için birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete eğilim, sosyoekonomik ya da kültürel farklılıklar çoğu zaman dürüstçe paylaşılmıyor. Bu durum ilerleyen dönemlerde şiddetli geçimsizliğe ve boşanmalara yol açabiliyor. Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftler birbirlerine karşı daha şeffaf olabilir. Bu adım, güçlü aile yapısının oluşmasında önemli bir dönüm noktası olacaktır.”