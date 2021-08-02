Gündem Evi ve eşyaları küle dönen çiftin gözyaşları yürek yaktı Her şeyim yepyeniydi oturmadığım koltuklarım yandı
ANTALYA

Evi ve eşyaları küle dönen çiftin gözyaşları yürek yaktı: Her şeyim yepyeniydi oturmadığım koltuklarım yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında evleri ve eşyaları yanan Nur çifti, büyük üzüntü yaşıyor. Her şeyin küle döndüğünü anlatan Yeter Nur, "Çeyizim, her şeyim yepyeniydi. Yatamadığım yataklarım, yemek pişirmeye kıyamadığım tencerelerim, çeyizliklerim yandı. Üstünde bir gün oturmadığım koltuklarım yandı. Ciğerim yandı. Ben kırk yaşımdayım böyle bir şey görmedim. Her şeyimiz, birikimimiz gitti" dedi.

Haber Merkezi AA
Evi ve eşyaları küle dönen çiftin gözyaşları yürek yaktı: Her şeyim yepyeniydi oturmadığım koltuklarım yandı
Yeni aldıkları eşyaları yanan çift, evlerine bakıp gözyaşı döküyor.

Yukarı Işıklar Mahallesi'nde 2 katlı evde yaşayan Ömer (42) ile Yeter Nur (40) çifti, yangının evlerine ulaşma riskine karşı bütün gece uyumadan bekledi.

Evlerinin altında bulunan ahırdaki samanların tutuşmasıyla yangın bir anda bütün evi sardı.

İki çocuklarıyla evden çıkmayı başaran çift, yanan evlerine bakıp gözyaşı döküyor.

"Üstünde bir gün oturamadığım koltuklarım yandı"

Yeter Nur, başka bölgelerdeki akrabalarının evlerinin yandığını ama yangının kendi köylerine ulaşacağını düşünmediklerini söyledi.

AA

Yangının köylerine ulaşması üzerine evlerinin çevresini hortumla ıslattıklarını ve beklemeye başladıklarını anlatan Nur, "Başka yerler yandı, bütün gece hiç uyamadık. Annem babamın evi yanacak diye telaşlanırken bizim evimiz yandı. Bütün gece evin her yerini ıslattık, sabaha kadar hiç uyumadık" dedi.

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Eşyalarının hepsini yeni aldığını ve daha hiç kullanmadığını belirten Nur, "Her şeyim gitti. Evin altındaki 4 koyunum vardı, malzemelerim, her şeyim yandı. Her şeyim kül oldu. Çeyizim her şeyim yepyeniydi. Yatamadığım yataklarım, yemek pişirmeye kıyamadığım tencerelerim, çeyizliklerim yandı. Üstünde bir gün oturmadığım koltuklarım yandı. Ciğerim yandı. Ben kırk yaşımdayım böyle bir şey görmedim. Her şeyimiz, birikimimiz gitti. Evim yanmaya başlayınca sinir krizi geçirdim. Eşim birkaç parça kurtarmak için eve girmeye çalıştığı sırada ayağını kırdı." ifadesini kullandı.

AA

Ömer Nur ise evindeki yeni eşyaları borçla aldığına değinerek üzüntüsünü dile getirdi.

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