Evi ve eşyaları küle dönen çiftin gözyaşları yürek yaktı: Her şeyim yepyeniydi oturmadığım koltuklarım yandı

Yukarı Işıklar Mahallesi'nde 2 katlı evde yaşayan Ömer (42) ile Yeter Nur (40) çifti, yangının evlerine ulaşma riskine karşı bütün gece uyumadan bekledi.

Evlerinin altında bulunan ahırdaki samanların tutuşmasıyla yangın bir anda bütün evi sardı.

İki çocuklarıyla evden çıkmayı başaran çift, yanan evlerine bakıp gözyaşı döküyor.

"Üstünde bir gün oturamadığım koltuklarım yandı"

Yeter Nur, başka bölgelerdeki akrabalarının evlerinin yandığını ama yangının kendi köylerine ulaşacağını düşünmediklerini söyledi.

AA

Yangının köylerine ulaşması üzerine evlerinin çevresini hortumla ıslattıklarını ve beklemeye başladıklarını anlatan Nur, "Başka yerler yandı, bütün gece hiç uyamadık. Annem babamın evi yanacak diye telaşlanırken bizim evimiz yandı. Bütün gece evin her yerini ıslattık, sabaha kadar hiç uyumadık" dedi.

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Nur, kayınvalidesinin inekleri için evin altına bıraktıkları samanların bir anda tutuştuğunu, kendilerini zor dışarıya attıklarını kaydetti.

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Eşyalarının hepsini yeni aldığını ve daha hiç kullanmadığını belirten Nur, "Her şeyim gitti. Evin altındaki 4 koyunum vardı, malzemelerim, her şeyim yandı. Her şeyim kül oldu. Çeyizim her şeyim yepyeniydi. Yatamadığım yataklarım, yemek pişirmeye kıyamadığım tencerelerim, çeyizliklerim yandı. Üstünde bir gün oturmadığım koltuklarım yandı. Ciğerim yandı. Ben kırk yaşımdayım böyle bir şey görmedim. Her şeyimiz, birikimimiz gitti. Evim yanmaya başlayınca sinir krizi geçirdim. Eşim birkaç parça kurtarmak için eve girmeye çalıştığı sırada ayağını kırdı." ifadesini kullandı.

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AA

Ömer Nur ise evindeki yeni eşyaları borçla aldığına değinerek üzüntüsünü dile getirdi.

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FOTOĞRAF 22 İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor. Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı. Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor. Alev ve dumanın metrelerce yüksekliğe çıkması drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının boyutu bir kez daha ortaya çıktı. Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Manavgat'ta panik anları: Alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi zor anlar yaşattı Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.















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