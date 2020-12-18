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Gündem Evladının hasretine dayanamadı Röportaj esnasında baygınlık geçirdi
DİYARBAKIR

Evladının hasretine dayanamadı: Röportaj esnasında baygınlık geçirdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 473’ncü gününe girdi. Oğlu Ramazan’a çağrıda bulunan Mevlüde Üçdağ, röportaj sonrası fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Mevlüde Üçdağ.
Mevlüde Üçdağ.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 473’ncü gününde de devam ediyor. Oğlu Ramazan için oturma eylemine katılan anne Mevlüde Üçdağ, her gün eyleme katıldığını söyledi.

  • Üçdağ, ’’Evladımdan 6 yıldır haber alamıyorum ve sesini duyamıyorum. Benim oğlum hafızlık okumaya giderken yolda onu çevirdiler, Lice’ye götürdüler. Ne hakları vardı, evladımı alıp götürdüler. 6 yıldır oğluma hasretim. Evladımı benden koparıp götürdüler. 1 yıldan fazladır bu kapıdayım. Oğlumu almadan bu kapıdan gitmeyeceğim. Bana taş değil Kaleşnikof’u da doğrultsalar ben asla evladımdan ve Ramazan’ımdan vazgeçmiyorum. HDP artık kapatılsın. Kandil’in yolu kapatılarak terör örgütü PKK yeryüzünden silinsin. Ben evladımı istiyorum’’ dedi.

Röportaj sırasında oğluna seslenen anne Mevlüde Üçdağ, fenalık geçirdi. Sağlık görevlileri Üçdağ’a müdahalede bulunarak sakinleştirdi.

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Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.
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Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi.
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Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim dedi.
Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.
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