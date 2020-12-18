Evladının hasretine dayanamadı: Röportaj esnasında baygınlık geçirdi

Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi.