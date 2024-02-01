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'Evlerinizi yapacağız çaya sohbete geleceğiz'

AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, İstanbul’un afetlere dirençli hale gelmesi için 650 bin yeni konut inşa edeceklerini söyledi. Kurum, dönüşüm için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira taşınma yardımı verileceğini belirtti. Kurum, “18 ayda evlerinizi teslim edeceğiz, sonra da inşallah çaya, sohbete geleceğiz” dedi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:48 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Murat Kurum Bayrampaşa’da kadın girişimciler ile bir araya geldi.
Murat Kurum Bayrampaşa’da kadın girişimciler ile bir araya geldi.

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, deprem kenti olan İstanbul’un afetlere dirençli bir şehir olması için hızla çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Kurum bu çerçevede 650 bin riskli konutu yeniden yapacaklarını kaydetti. Bayrampaşa’da kadın girişimciler ile bir araya gelen Kurum, “Bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz 1,5 milyon risk altındaki evde, korku içinde yaşıyor. 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.Planlı programlı bir şekilde, ekip ruhuyla hareket ederek, İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir seferberlik başlatacaklarını vurgulayan Kurum şöyle devam etti:


700 BİN LİRA HİBE DESTEK

“5 yılda 39 ilçemizde komşuluk ilişkilerini odağına aldığımız tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz” diyerek sözlerine devam etti. Evlerin dönüşümü için 700 bin lira hibe destek ödemesinin yanı sıra 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira taşınma yardımı verileceğini belirten Kurum, “18 ayda da evlerinizi size teslim edeceğiz, sonra da inşallah çaya geleceğiz, sohbete, söze geleceğiz.”


İETT GEREKİRSE EVİNİN KAPISINA BIRAKACAK

“İstiyoruz ki belediye otobüsünden inen hanım kardeşlerim evlerine güvenle gitsin. O huzuru biz sağlayacağız. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına kadar bırakacak” diyen Kurum, okullardaki güvenlik ve sağlık hizmetlerinin de İBB tarafından yerine getirileceğini dile getirdi.


AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira işini geliştir' diyeceğiz
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira işini geliştir' diyeceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da "Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar Buluşması" programına katıldı. Kurum, "İstanbul'un bu cesur kadınları artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar, yeni dönemin aktörleri olacaklar. Sizler, hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında sizlerin hemen yanı başında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira, işini geliştir.' diyeceğiz, 'Gözün arkada kalmasın, Murat evladın, Murat kardeşin, Büyükşehir yanında.' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

#İstanbul
#AK Parti
#Murat Kurum
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